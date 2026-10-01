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Medellín celebra Un siglo de Tango este fin de semana

Un show de baile y música hace un repaso de la historia del tango en Medellín. Durante el evento se tocarán en vivo algunos de los himnos del género musical del Río de la Plata.

  • El espectáculo se presentará en el Teatro El Tesoro, las boletas están disponibles a través de tuboleta.com. FOTO cortesía.
    El espectáculo se presentará en el Teatro El Tesoro, las boletas están disponibles a través de tuboleta.com. FOTO cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 2 horas
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Este fin de semana se estrena Medellín, un siglo de tango, un espectáculo que narra la historia de esta música en la ciudad, desde su llegada a comienzos del siglo XX hasta su consolidación como una forma de identidad cultural propia.

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La obra está estructurada en cuatro cuadros que recorren los momentos más destacados de la historia del tango en Medellín, empezando por la llegada de esta música con el ferrocarril, la figura de Carlos Gardel y el impacto de su muerte en 1935, el auge del tango en el barrio Guayaquil durante los años 50 y 60, y su proyección y consolidación desde finales del siglo XX hasta la actualidad a través del baile y las academias locales.

Medellín, un siglo de tango es un montaje de gran formato que reúne cerca de 30 artistas en escena, entre ellos una orquesta en vivo conformada por músicos locales, ocho parejas de baile y tres cantantes. Además, contará con la participación del maestro Fausto Salinas en el bandoneón y los arreglos musicales de Fabio Sánchez.

El guion y la creación de la obra estuvo a cargo de Jhony Blandón, fundador de la academia de baile El Candombe y estudioso del tango y su historia. El montaje es una coproducción con la fundación Apus Tango y su directora y gestora cultural Clara Olarte.

El recorrido de cien años que propone el montaje se hace, por supuesto, a través de la música, con más de 30 canciones, las más sonadas en cada uno de los momentos de la historia del tango que destaca la obra, desde El porteñito, El choclo, El entrerriano, Derecho Viejo. De Gardel sonarán Cuesta abajo, Soledad, Sus ojos se cerraron y Volver. Para recrear los años 50 aparecen Tanguera, Taquito militar, Malena, Quejas de bandoneón. Los tiempos recientes se representarán en los temas Baldada para mi muerte, Balada para un loco, Pa que te oigan bandoneón y La Cumparsita, uno de los temas más populares del género.

La Cumparsita es como el himno del tango, entonces decidímos cerrar con él, con una versión con un arreglo muy moderno de Fabio Hager, uno de los compositores y bandoneonistas más destacados actualmente en Buenos Aires –dice por teléfono, Jhony Blandón, el creador de la obra.

Medellín, un siglo de tango se presentará este vienes 2 y sábado 3 de octubre en el Teatro El Tesoro, en el marco de la Temporada Cultural. Pero la idea es llevar el espectáculo por diferentes ciudades del país.

–Este show es digno de que lo vea todo mundo, es una producción muy grande y presentarlo en Medellín sólo dos días es muy poquito –dice Jhony Blandón.

A la medida de Medellín

El tango surge en la región del Río de la Plata, principalmente las ciudades de Buenos Aires, en Argentina, y Montevideo, en Uruguay, a partir del mestizaje de la enorme diversidad étnica que produjo la gran ola inmigratoria llegada de Europa.

Es una mezcla de ritmos africanos como el candombe, ritmos cubanos como la habanera y la milonga local.

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–El tango habla del amor, del desamor, del desarraigo, del barrio y del pueblo. Eran historias que también se vivían aquí, sobre todo en ese entonces, porque muchas de las personas que empezaron a escuchar tango eran también migrantes, gente que venía de sus pueblos a Medellín y eso generó todo ese arraigo –dice Blandón.

Otro factor determinante para el arraigo del tango en Medellín fue la muerte de Carlos Gardel el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo ocurrido en el aeródromo Las Playas, hoy Aeropuerto Olaya Herrera.

En Medellín el tango se siente propio, tanto así que la ciudad quiere que haga parte del Patrimonio Cultural Inmaterial Distrital.

El proceso lo lidera el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural que avanza en la adopción del procedimiento normativo para la creación de su Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial en el ámbito distrital, conforme a la Ley General de Cultura 397 de 1997.

Este proceso busca reconocer al tango como parte fundamental de la identidad cultural a nivel local, regional y nacional.

Tango Negro

En la Temporada Cultural también se presentará Tango Negro, una obra sobre la huella de los hombres y mujeres afrodescendientes en el nacimiento del tango. Será el 14 de octubre en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Además, el sábado 17 se realizará el evento Una historia de tango en Medellín, un recorrido por la Casa Gardeliana para conocer el legado de Carlos Gardel y la importancia del tango en la historia cultural de Medellín.

El evento termina con una presentación en El Balcón de los Artistas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde se presenta Medellín, un siglo de tango?
El espectáculo se presentará el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el Teatro El Tesoro de Medellín, como parte de la Temporada Cultural.
¿Qué cuenta la obra Medellín, un siglo de tango?
La obra recorre aproximadamente un siglo de historia del tango en Medellín, desde su llegada a comienzos del siglo XX hasta su consolidación como una expresión cultural propia de la ciudad.
¿Qué canciones de Carlos Gardel se escucharán en Medellín, un siglo de tango?
La obra incluye Cuesta abajo, Soledad, Sus ojos se cerraron y Volver, entre las más de 30 canciones utilizadas para representar las diferentes etapas del tango en Medellín.
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