Medellín celebra Un siglo de Tango este fin de semana

Este fin de semana se estrena Medellín, un siglo de tango, un espectáculo que narra la historia de esta música en la ciudad, desde su llegada a comienzos del siglo XX hasta su consolidación como una forma de identidad cultural propia.

Lea también: Museo de Antioquia, 145 años: qué hacer en la Plaza Botero y el centro de Medellín en octubre

La obra está estructurada en cuatro cuadros que recorren los momentos más destacados de la historia del tango en Medellín, empezando por la llegada de esta música con el ferrocarril, la figura de Carlos Gardel y el impacto de su muerte en 1935, el auge del tango en el barrio Guayaquil durante los años 50 y 60, y su proyección y consolidación desde finales del siglo XX hasta la actualidad a través del baile y las academias locales.

Medellín, un siglo de tango es un montaje de gran formato que reúne cerca de 30 artistas en escena, entre ellos una orquesta en vivo conformada por músicos locales, ocho parejas de baile y tres cantantes. Además, contará con la participación del maestro Fausto Salinas en el bandoneón y los arreglos musicales de Fabio Sánchez.

El guion y la creación de la obra estuvo a cargo de Jhony Blandón, fundador de la academia de baile El Candombe y estudioso del tango y su historia. El montaje es una coproducción con la fundación Apus Tango y su directora y gestora cultural Clara Olarte.

El recorrido de cien años que propone el montaje se hace, por supuesto, a través de la música, con más de 30 canciones, las más sonadas en cada uno de los momentos de la historia del tango que destaca la obra, desde El porteñito, El choclo, El entrerriano, Derecho Viejo. De Gardel sonarán Cuesta abajo, Soledad, Sus ojos se cerraron y Volver. Para recrear los años 50 aparecen Tanguera, Taquito militar, Malena, Quejas de bandoneón. Los tiempos recientes se representarán en los temas Baldada para mi muerte, Balada para un loco, Pa que te oigan bandoneón y La Cumparsita, uno de los temas más populares del género.

–La Cumparsita es como el himno del tango, entonces decidímos cerrar con él, con una versión con un arreglo muy moderno de Fabio Hager, uno de los compositores y bandoneonistas más destacados actualmente en Buenos Aires –dice por teléfono, Jhony Blandón, el creador de la obra.

Medellín, un siglo de tango se presentará este vienes 2 y sábado 3 de octubre en el Teatro El Tesoro, en el marco de la Temporada Cultural. Pero la idea es llevar el espectáculo por diferentes ciudades del país.

–Este show es digno de que lo vea todo mundo, es una producción muy grande y presentarlo en Medellín sólo dos días es muy poquito –dice Jhony Blandón.