La 45 de Manrique: tango, gastronomía y otros parches turísticos en el corazón de Medellín

Los comerciantes de la zona quieren que esta vía sea una alternativa turística para los visitantes nacionales y extranjeros.

  • El monumento a Carlos Gardel es uno de los puntos emblemáticos de la 45, la arteria principal de Manrique. Foto: Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
En la 45, Carlos Gardel es una estación de Metroplus, una estatua, un museo -la Casa Museo Gardeliana-. Una presencia que se expande por las calles de Manrique. Ahora, también, es un atractivo para los visitantes que llegan a la ciudad con la intención de conocer algo más que la comuna 13 y la Plaza Botero. El recorrido turístico por la 45 comienza con Gardel, pero no se limita al Zorzal. Incluye, la gastronomía de la zona, los paisajes vistos desde las azoteas (rooftop) y el pulso de un barrio que se ha sobrepuesto al estigma de la violencia y se ha convertido en un foco de baile, cultura y entretenimiento.

A diferencia de otras zonas de la ciudad, donde son los extranjeros los líderes de las ofertas turísticas, en Manrique le apuestan al turismo comunitario. Ya hay varios operadores turísticos creados por gente de la comunidad. Un botón de muestra: MariyLuz Atehortúa es fundadora de Wima Travel, un operador turístico creado a partir del proyecto del Macromural Constelaciones.

El operador comenzó a funcionar formalmente hace casi dos años, aunque el trabajo en territorio suma tres. La oferta inicial se concentró en la parte alta del barrio. Con el crecimiento de la demanda, los recorridos se ampliaron hacia el corredor de la 45. “Ahora no estamos solamente en la parte alta, sino que ya nos tomamos el corredor de la 45, porque acá en la 45 tenemos una gran variedad de cultura. Entonces, tenemos baile, tango, salsa, danzas, tenemos grupos de teatro, hay mucha cultura acá en Manrique”.

El flujo de visitantes ha sido principalmente internacional. “A Manrique está llegando muchos visitantes de Francia”, dice Mary Luz. También han recibido turistas de Holanda, Inglaterra, Alemania, Suiza y España. Frente al idioma, explica que inicialmente los visitantes llegaron con traductores, pero que en la comuna avanzan procesos de formación en inglés con apoyo de fundaciones y voluntarios.

Desde el Distrito, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento acompañó la estructuración de la oferta. Ana María López Acosta, secretaria de despacho, explica que la iniciativa surgió de la comunidad. “Esa iniciativa es muy bonita porque nació precisamente de los mismos habitantes que están en el corredor turístico de la de la 45. Por medio de unos presupuestos participativos logramos articular diferentes actores. Ha sido un proceso de más de un año en el que varias empresas se han formalizado”.

El proceso contempló tres fases: formalización, competitividad y creación de rutas, antes de llegar a la promoción. “Ya cuando los recorridos están establecidos, entonces ahora vamos a empezar a mostrarles sus recorridos al mundo”. De seis propuestas iniciales, cinco quedaron validadas, con énfasis en gastronomía y música.

La guía para no perderse la ciudad

La estrategia incluye la publicación de guías digitales en la plataforma oficial de la ciudad. “La idea es que medellin.travel es la guía oficial de la ciudad”, indica López Acosta. El portal y la aplicación buscan centralizar la información para turistas, desde atractivos hasta servicios de apoyo.

La secretaria señala que el modelo de turismo comunitario se replica en otros sectores. “Hay varios brotes interesantes en la ciudad de turismo comunitario, donde la comunidad misma se organiza y empieza a traer al turista”. El Distrito realiza diagnósticos y acompaña los procesos hasta que los productos alcanzan un nivel de madurez que permita su promoción.

En Manrique, la articulación entre operadores locales y administración distrital apunta a consolidar una oferta basada en identidad cultural, participación comunitaria y economía local, en un territorio que busca ser una propuesta interesante para los visitantes de dentro y fuera del país.

