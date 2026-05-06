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Falleció Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer directora del diario El País de España

La periodista Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) falleció este martes a los 75 años de edad según confirmo el diario El País, después de toda una vida profesional ligada a este diario desde su fundación en 1976.

  • La periodista, Soledad Gallego Díaz, durante una charla con el director de Le Monde diplomatique, José Natanson. FOTO Ricardo Rubio / Europa Press
    La periodista, Soledad Gallego Díaz, durante una charla con el director de Le Monde diplomatique, José Natanson. FOTO Ricardo Rubio / Europa Press
Europa Press
hace 2 horas
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El periodismo español está de luto tras el fallecimiento de Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en ocupar la dirección del diario El País.

Gallego-Díaz ostentó ese cargo de 2018 hasta 2020. La mayor parte de su carrera la desarrolló como cronista política y parlamentaria. Fue corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.

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Estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en Cuadernos para el Diálogo y el diario del grupo Prisa.

Recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.

Cuentan en El País que a pesar de todos los premios recibidos, “ningún reconocimiento ni ningún cargo en la Redacción le hicieron apartarse un ápice de la reportera que siempre fue: una periodista valiente, que creía en la información libre, en la búsqueda de la verdad y en la importancia del periodismo para mejorar la sociedad.

“En los últimos años, publicó una columna semanal en el suplemento Ideas bajo el epígrafe Punto de observación, además de una colaboración en la Cadena SER”, detallaron en El País.

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Soledad Gallego-Díaz, “una periodista total”

Así la califica el diario español que vivió durante tres años la dirección de Gallego-Díaz de sus páginas. En el homenaje que hicieron en este periódico español, la catalogaron además como “uno de los pilares éticos y profesionales, dentro y fuera de El País, para varias generaciones de periodistas que encontraron en esta mujer, cálida y dura a la vez, un referente en los tiempos confusos y apasionantes que ha vivido este oficio en las últimas décadas”.

En 1988 ya había recibido una primera propuesta para dirigir El País y la rechazó para “no alejarse de lo que consideraba el centro vital del periodismo, ser una periodista de Redacción”.

Destacan además el discurso que pronunció en 2018 cuando le dieron el premio Ortega y Gasset a toda su carrera, poco antes de ser nombrada directora, y que logró resumir sus principios profesionales: “Son las redacciones las que hacen grandes a los medios de comunicación. Lo más raro y magnífico de las redacciones es que lo hacen todo mejor, porque lo hacen juntos, porque respetan los mismos procedimientos profesionales, porque aprendemos unos de otros y porque colaboramos unos con otros. Porque, gracias a esa cultura compartida, sabemos identificar el buen y el mal periodismo”.

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¿Por qué Soledad Gallego-Díaz es clave en el periodismo español?
Fue una de las principales cronistas de la política española y cubrió la Transición, además de trabajar como corresponsal internacional. Su enfoque en el rigor y la independencia marcó a varias generaciones de periodistas.
¿Cuál fue el legado de Soledad Gallego-Díaz en El País?
Defendió el trabajo colectivo de las redacciones y el periodismo como servicio público. Su liderazgo reforzó la credibilidad del medio en un contexto de transformación digital y crisis de confianza en la prensa.
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