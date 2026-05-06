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Detectan una zarigüeya albina en el valle de Aburrá, un “caramelo escaso”

Se trata de un macho que está en buenas condiciones físicas, aunque presentaba una pequeña lesión en la cola y uno de sus dientes fracturado.

  • Los especialistas llevaban cinco años sin avistar zarigüeyas de esta especie que carece de pigmentación en el pelo, la piel y los ojos. FOTOS: AMVA
    Los especialistas llevaban cinco años sin avistar zarigüeyas de esta especie que carece de pigmentación en el pelo, la piel y los ojos. FOTOS: AMVA
  • El ejemplar que llegó al CAVR tiene condiciones físicas para sobrevivir en el entorno silvestre. FOTO: AMVA
    El ejemplar que llegó al CAVR tiene condiciones físicas para sobrevivir en el entorno silvestre. FOTO: AMVA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Las zarigüeyas albinas son lo que podría llamarse un “caramelo escaso” en el Valle de Aburrá; por eso el hallazgo de un ejemplar de esta especie se considera un gran suceso, ya que hacía cinco años no se avistaba ninguno.

Esta especie se caracteriza por la ausencia de pigmentación en el pelaje, la piel y los ojos, condiciones que en los humanos son consideradas como degeneraciones genéticas producto del cruce entre individuos con grados altos de familiaridad.

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Sin embargo, en el reino animal y desde el punto de vista científico, el albinismo no es una enfermedad, sino una variación genética que hace parte de los procesos naturales de la evolución.

Y de manera específica en lo relacionado con la zarigüeyas, en el Valle de Aburrá no existe evidencia de aislamiento poblacional en esta especie sino que se ha identificado una alta diversidad genética en sus poblaciones.

El individuo en mención llegó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El ejemplar que llegó al CAVR tiene condiciones físicas para sobrevivir en el entorno silvestre. FOTO: AMVA
El ejemplar que llegó al CAVR tiene condiciones físicas para sobrevivir en el entorno silvestre. FOTO: AMVA

Estado de salud de la zarigüeya albina

Se trata de un macho adulto y, según la entidad encargada de la protección del medio ambiente y las especies de fauna y flora, se evidenció su capacidad de supervivencia en el entorno natural, pese a las posibles desventajas que su condición puede representar, como una mayor exposición frente a depredadores.

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En la valoración clínica que realizaron, los profesionales del CAVR diagnosticaron una pequeña lesión en la cola y una fractura en uno de sus dientes, pero constataron que está en posibilidades de desplazarse con normalidad.

Los estudios de optometría y odontología confirmaron que se encuentra en condiciones funcionales óptimas.

“Creíamos que podría estar ciego, sin embargo fue evaluado por el oftalmólogo gracias a la articulación con la Universidad CES, y es un animal que puede ver correctamente. Tomamos muestras de pelaje y sangre de este animal para identificar la diversidad genética que hay en el territorio metropolitano con las zarigüeyas”, dijo Andrés Alberto Gómez, supervisor del CAVR.

El funcionario detalló que es la primera zarigüeya adulta con esta condición que encuentran en la jurisdicción metropolitana en los últimos cinco años e incluso en la historia del proceso de atención de emergencias del CAVR.

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“Este caso permite visibilizar la importancia de comprender la diversidad biológica y genética de las especies, evitando interpretaciones erróneas que puedan generar alarma o estigmatización frente a condiciones naturales como el albinismo”, añadió.

Gómez recordó que su entidad tiene habilitada la línea de emergencias de fauna silvestre que dispone del teléfono 3046300090, donde pueden reportar si hallan un animal silvestre herido o vulnerable que requiera atención médica.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es una zarigüeya albina?
Es una zarigüeya con ausencia de pigmentación en piel, pelaje y ojos debido a una variación genética llamada albinismo.
¿Cómo reportar fauna silvestre en emergencia en Medellín
El Área Metropolitana tiene habilitada la línea de atención de emergencias de fauna silvestre: 304 630 00 90. Es vital reportar solo animales heridos o en situación de vulnerabilidad real.
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