Video | Falta ‘criminal’ generó expulsión de Santiago Ascacibar de Boca Juniors, pero a terna colombiana le llueven críticas

El duelo entre Barcelona de Ecuador y Boca Juniors de Argentina por la Copa Libertadores tuvo dos expulsados (uno de cada lado), pero al parecer pudieron ser más y por ello, tanto el árbitro como Carlos Betancour como el VAR Nicolás Gallo, están recibiendo críticas por su desempeño. Aunque el juego tuvo dos expulsados, Milton Céliz por el local y Santiago Ascacibar del visitante, en la acción de Tomás Aranda tan solo se mostró una amarilla y el VAR no le hizo el llamado para que revisara la acción que, para los expertos, era de sanción con expulsión.

El duelo, que se disputó en territorio ecuatoriano tuvo, según los especialistas en tema arbitral, varios retos y los colombianos no aplicaron el reglamento como está estipulado, por lo que han sido cuestionados por sus decisiones. También le puede interesar: Jhon Arias, figura en la victoria de Palmeiras como visitante en Lima ante Sporting Cristal En la primera expulsión de Santiago Ascacibar a los 33 minutos, el llamado del VAR estuvo acertado ya que el jugador de Boca Juniors cometió la infracción contra el jugador rival cuando ya estaba en el suelo, y le lanzó una patada en la cabeza. Nicolás Gallo llamó a Betancur, quien tras revisar el video determinó la expulsión del xeneize por agresión sin balón al rival, lo que se define en el reglamento como conducta violenta.