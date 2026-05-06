Video | Falta ‘criminal’ generó expulsión de Santiago Ascacibar de Boca Juniors, pero a terna colombiana le llueven críticas

El duelo entre Barcelona de Ecuador y Boca Juniors de Argentina por la Copa Libertadores tuvo dos expulsados (uno de cada lado), pero al parecer pudieron ser más y por ello, tanto el árbitro como Carlos Betancour como el VAR Nicolás Gallo, están recibiendo críticas por su desempeño.
Aunque el juego tuvo dos expulsados, Milton Céliz por el local y Santiago Ascacibar del visitante, en la acción de Tomás Aranda tan solo se mostró una amarilla y el VAR no le hizo el llamado para que revisara la acción que, para los expertos, era de sanción con expulsión.