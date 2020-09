Alicia Keys anunció este lunes, por sorpresa, la publicación este próximo viernes 18 de septiembre, de su nuevo álbum de estudio, titulado ALICIA, y que fue uno de los grandes perjudicados por la pandemia de la covid-19.

Del álbum, que debería haber visto la luz en marzo de este años y vio pospuesta su salida al mercado, pudieron escucharse a lo largo de estos meses una larga lista de sencillos, como So Done junto a Khalid, Underdog, Show Me Love junto a Miguel o la bailable Time Machine.

El pasado...