El antioqueño Andrés Lopera es ahora la batuta maestra en la música clásica gringa

La carrera musical del nuevo director artístico de la Orquesta de Richmond , Indiana, comenzó a casi cuatro mil kilómetros al sur de esa ciudad gringa, en Donmatías , un municipio del norte antioqueño. A mediados de los noventa Andrés Lopera descubrió el trombón en las clases que recibió en su pueblo natal, en el marco de un proyecto de la gobernación de Antioquia. “Hasta entonces yo no conocía ningún instrumento. En clase me dijeron: acá hay un trombón. Trabajar con ese instrumento me ayudó mucho a desarrollar el oído”, dice Lopera desde Columbus, Ohio , donde hace las veces de director asociado de la orquesta de la ciudad.

Andrés es egresado de música de Eafit, donde siguió los énfasis de dirección y trombón. Y tiene dos maestrías de universidades estadounidenses: la primera en trombón en The University of Texas at Austin y la otra en dirección en New England Conservatory of Music.

Las puertas del primer claustro se le abrieron en Argentina, país al que viajó en 2006 para participar en Trombonanza, un proyecto que busca afinar las habilidades de los intérpretes del trombón. Ese año uno de los invitados internacionales fue el profesor Nathaniel Bricken, un profesor estrella de la música en Texas. El último día del evento, Andrés le pidió un rato en su agenda para que lo escuchara desplegar su talento con el instrumento. El estadounidense aceptó y, tras escuchar las habilidades de Andrés, lo invitó a seguir sus estudios en los Estados Unidos. “Aprende inglés y te vienes a estudiar conmigo en Austin”, me dijo.