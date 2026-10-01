Se amplía la brecha del diésel en Colombia: precio internacional supera por $8.400 al nacional, ¿por qué?

El fuerte aumento del precio internacional del diésel ya tiene un efecto directo sobre las cuentas fiscales de Colombia. Aunque el valor doméstico se ha mantenido relativamente estable, la diferencia frente a la referencia internacional se amplió considerablemente y llegó a $8.400 por galón en la última semana de septiembre, según un análisis del centro de estudios económicos Anif.
La situación se explica por el repunte de los precios internacionales del combustible, que durante septiembre alcanzaron en Estados Unidos un máximo histórico en términos nominales desde que existen registros.
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Según la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), la presión responde a una restricción de la oferta global, asociada con una menor actividad de refinación en Rusia, China y Oriente Medio. Esta situación encareció los derivados del petróleo y aumentó la demanda por exportaciones estadounidenses.
Los inventarios se encuentran 13% por debajo de su promedio estacional, mientras la capacidad de operación de las refinerías alcanza 97%. En este contexto, el margen comercial de refinación también mantiene una tendencia ascendente y se estima que supere los US$2 por galón en lo que resta del año, condicionado a que se normalice el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.