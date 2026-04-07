Aterciopelados estrenó su Tiny Desk y continúa la celebración del aniversario de “La pipa de la paz”

La fiesta por el 30 aniversario del lanzamiento del álbum La pipa de la paz ha iniciado, y Aterciopelados lo hace por lo alto con su participación especial en el reconocido formato Tiny Desk Concerts. No es una celebración menor. La pipa de la paz fue el disco que Aterciopelados lanzó en 1996, tras el éxito internacional de El Dorado, con el que marcaron un antes y un después en la historia del rock colombiano, al presentar una pieza musical que se convirtió en el primer álbum de rock del país en lograr una nominación a los Premios Grammy. Entérese: La pipa de la paz cumple 30 años: así hizo historia Aterciopelados Con más de tres décadas de trayectoria, Aterciopelados se ha consolidado como uno de los proyectos más representativos del rock en español. Su propuesta, que combina rock, sonidos latinoamericanos y una mirada crítica y poética sobre la sociedad, ha marcado a varias generaciones y los ha llevado a escenarios de América y Europa.

Para su sesión en Tiny Desk, el grupo interpretó una selección de canciones que recorre distintos momentos de su repertorio: Bolero Falaz, El Estuche, Piernas, Te juro que no, Candela y La culpable. El concierto presenta a Andrea Echeverri en voz y a Héctor Buitrago en bajo, acompañados por Leonardo Castiblanco en guitarra, Lindy Sánchez en teclados y Jonathan Lacouture en batería, además de coristas invitadas que enriquecen el formato acústico del set.

“Somos rockeros desde hace muchos años, por eso habitar escenarios acústicos es una aventura vertiginosa que nos hace sentir desnudos. Pero la desnudez es honestidad pura. El resultado y el trato que recibimos fue toda una epifanía. Cantar desde la esquina del Escritorio chiquito es icónico y honesto”, comentó Andrea Echeverri. “La experiencia en el Tiny Desk fue inolvidable. El proceso de preparación nos llevó a recorrer el repertorio y salir de nuestra zona de confort, lo que resultó profundamente enriquecedor”, dijo Buitrago. Este momento también marca el inicio oficial de la celebración del aniversario de La pipa de la paz, una etapa que estará acompañada por el anuncio de una nueva gira internacional que recorrerá Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, y que tendrá como uno de sus momentos centrales el gran concierto en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 30 de octubre.

Los colombianos que también han interpretado sus éxitos en el Tiny Desk de NPR

Tiny Desk Concerts es una serie de presentaciones musicales producidas por NPR Music en Estados Unidos. El formato se caracteriza por invitar a artistas de diversos géneros a interpretar versiones acústicas de sus canciones en un espacio reducido, ubicado en la oficina de la emisora pública en Washington, D.C. Entre los mejores de este formato se encuentra el realizado por Dua Lipa, Natalia Lafourcade, Ca7riel y Paco Amoroso, el cual los lanzó a la fama internacional, además de Adele, Sting & Shaggy y BTS. En cuanto al talento colombiano, el primer artista en presentarse en este formato musical fue Édmar Castañeda, un arpista bogotano que reside en Nueva York y quien se presentó en febrero de 2010. En otras noticias: ¿Fin de una era? Lo que fue el canal MTV para la cultura pop Luego fue el turno de Juanes, que ha estado allí en 2011 y 2018; Monsieur Periné, en 2016, al igual que Nina Díaz; Bomba Estéreo en 2017; Carlos Vives en 2020 y 2025; Gabriel Garzón-Montano en 2017 y 2021; Diamante Eléctrico, ChocQuibTown, J Balvin, Karol G (también estuvo en 2023) y Camilo en 2021 y Feid en 2022. Al año siguiente se presentaron Gregorio Urib y Maluma, y los show más recientes fueron los de Lido Pimienta y Sasha Keable, ambos en 2025.

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