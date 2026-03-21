La pipa de la paz cumple 30 años: así hizo historia Aterciopelados

Por Sergio Villamizar
Tras el boom nacional e internacional de El Dorado, –publicado en octubre de 1995– Andrea Echeverri y Héctor Buitrago tenían un gran reto. Demostrar que el éxito de ese álbum no había sido producto de la casualidad y que su proyecto musical no sería flor de un día.
Los ojos, tanto dentro como fuera del país, en 1996, estaban puestos en lo que sería su nuevo trabajo musical, el tercero en la carrera se este dúo musical y que terminaría llevando por nombre La pipa de la paz.
Son 30 años desde este suceso, en el que Aterciopelados demostró que llegó para hacer historia en el rock alternativo en español. La pipa de la paz trajo éxitos como Baracunatana, No necesito o Cosita seria (cuyo video tuvo como protagonista a Mandíbula, el famoso humorista de Sábados Felices). En la radio no dejaban de sonar en todo el país.