Esta es la canción de Vives y Wisin

A Carlos Vives no es muy habitual escucharlo en colaboraciones con otros artistas, es más en su prolífica carrera solo ha compartido canciones Shakira, Sebastián Yatra y Wisin.

Precisamente, al artista puertorriqueño se volvió a unir para presentar Si me das tu amor, la canción que estrenaron ayer, en la que fusionan el vallenato al estilo de Vives con toques melódicos y urbanos del reguetonero.

Juntos ya habían interpretado Nota de amor y luego se volvieron a encontrar para el remix de Al filo de tu amor.

“Lo de Wisin conmigo es puro cariño, no hay temas de mercadeo y esas vainas, las cosas con él son bacanas y sencillas, viene de una tierra como la nuestra y eso lo hace una persona fresca, de verdad es que me produce mucha alegría compartir y hacer canciones con W”, narró Vives desde Barranquilla, donde se presentó en el carnaval de esa ciudad.

El artista samario (57 años) reconoce que tiene una gran conexión con los músicos de Puerto Rico, no solo con Wisin, gracias a que estuvo radicado muchos años en la isla y que de cierta manera hizo parte de la historia de la televisión boricua, gracias a los múltiples roles que interpretó en diferentes telenovelas.

Colombianidad

Sobre las sensaciones que le generan los temas nuevos dice que cada vez se siente más tranquilo, sobre todo cuando se trata de colaboraciones, cosa distinta sucede cuando está produciendo un álbum completo.

“Con esta canción hay más alegría que ansiedad, eso se los dejo a los de oficina, que viven más pendientes de la competencia, de los listados y de los premios, prefiero alejarme un poco de eso, es bueno no caer en ese juego perverso que tiene la industria. La idea es disfrutar”, anota el cantante al adelantar que ya está trabajando en un nuevo proyecto del que a finales de año saldrán los primeros sencillos y que espera que en el primer trimestre de 2020 esté el disco completo.

Reconoce que lo que realmente le produce ansiedad es conectarse musicalmente con estos tiempos, sin perder la esencia, el camino que decidió tomar hace años, con lo que él mismo llama colombianidad.

Sobre ese álbum que está planeando, afirma que la idea es retomar el camino que inició hace años, con esos sonidos que históricamente, dice, nos identifican, pero que hemos olvidado. “Hablamos de cumbia y vallenato”.

Un legado de localidad

Al preguntarle sobre si es consciente del legado que dejó esa exploración con El rock de mi pueblo en los nuevos artistas, admite que esa apuesta marcó toda una nueva corriente, que motivó a los interpretes y compositores a trabajar a partir de su localidad.

“Es algo que te marca y que hemos perdido: reconocer lo que somos como pueblo, ese es el mensaje que nos ha traído nuestra música, la cumbia, el vallenato y el porro”, se expresa Vives, que en esta ocasión también asumió la tarea de director en la grabación del video del sencillo Si me das tu amor.

Sobre ese trabajo destaca que es una producción incluyente y divertida, que toca situaciones coloquiales, “que nos regaña y enseña a la vez”.

Finalmente, al hablarle de que si en algún momento pensó que el fenómeno de Clásicos de la provincia iba a consolidarse de la manera que lo ha hecho acepta que no lo imaginó, pero que siempre tuvo claro que quería arriesgarse, sin importar si esa decisión lo iba ser un artista más o menos competitivo.

“Uno no piensa en esas cosas, pero este camino sí me ha dado una gran felicidad, la idea es encontrarle un sentido a lo que uno hace, mirar más para adentro que para afuera. Qué tanto iba a pegar no lo pensé, lo importante era que me iba a sentir muy bien, eso sí lo tenía claro”.

Antes de despedirse recordó que parte de estos logros y esa permanencia se lo debe a esa perfecta combinación entre samario y paisa que lleva en su sangre. Su esencia permanece intacta, tanto en él como en su música.