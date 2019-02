La compositora que salió de la sombra y ganó un Grammy: Claudia Brant

Claudia Brant lleva 25 años componiendo “en la sombra” . Es la responsable de éxitos para artistas del pop latino como No me doy por vencido de Luis Fonsi. La cantante argentina consiguió su primer Grammy el pasado 10 de febrero por su álbum Sincera, un disco en el que se tomó la “libertad creativa” de hacer lo que a ella le “diera la gana”.

Siente que su sexto disco, galardonado como mejor álbum de pop latino, es una prueba de respaldo a tantos años de carrera.

“Me dio un reconocimiento a todo el trabajo que he hecho humildemente en la sombra durante los últimos 25 años, porque yo soy responsable de los éxitos de un montón de artistas, que a veces me agradecen y a veces no”, comenta la argentina de 52 años.

Además, la grabación del álbum fue en vivo, sin ‘autotune’ ni otros efectos, “porque así debería ser, porque así se hacía hace treinta años”.

Sigue luchando por que las mujeres tengan más protagonismo en la industria y que se reconozca la importancia del papel del compositor.

“Hay que bregar porque a los compositores se nos dé el lugar que merecemos, porque yo creo que sin una buena canción no hay artista, no hay carrera, no hay radio, no hay nada”, asegura la artista