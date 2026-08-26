Dolly Parton y la historia de su última canción: está encerrada en una caja de madera y solo podrá escucharse en 2046

Este martes 25 de agosto falleció Dolly Parton, la reconocida cantante y actriz estadounidense conocida como “la reina del country”. Su muerte fue confirmada por su sobrino Brian Seaver en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la celebridad. Millones de seguidores, al igual que artistas y figuras públicas, han lamentado la partida de la célebre compositora. La carrera de Parton fue de más de seis décadas y se movió entre la música, la actuación y la filantropía. Contexto: Murió Dolly Parton, la reina de la música country, ¿de qué falleció? Tras su fallecimiento, son varias las anécdotas e historias que han sido recordadas. Una de las que más ha llamado la atención en redes sociales está relacionada con la que sería la última canción que se estrenará de la cantante. Aunque su último álbum fue Rockstar, lanzado en 2023, y su última colaboración fue Light of a Clear Blue Morning, una renovada versión de su canción de 1977, estrenada en enero de 2026 junto a Reba McEntire, Lainey Wilson, Miley Cyrus y Queen Latifah, Parton habría dejado en una caja cerrada con llave el que sería su último éxito. El tema musical se llama My Place In History, fue escrito en 2015 por Dolly y solo deberá escucharse en veinte años más, exactamente el 19 de enero de 1946, fecha en la que se celebrará el centenario de su natalicio.

La canción está al interior de una caja a la que la misma artista bautizó como la “Dream Box”, la cual está fabricada con la madera de un árbol de castaño como homenaje a su tío Bill Owens, quien la recibió en los sesentas cuando decidió trasladarse a Nashville para perseguir el sueño de ser cantante. Al interior de la caja también hay un trozo de madera de la cerca de su casa en Sevierville, Tennessee, donde creció junto a sus once hermanos, y una copia de Dream More, el libro que publicó la artista en 2012. Este “tesoro” está ubicado en una bóveda de vidrio en el DreamMore Resort de Dollywood, el hotel del parque temático en Pigeon Forge, Tennessee, que Parton adquirió en los ochenta.

En su libro de 2020, Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics, la cantante dio más detalles sobre las razones que la llevaron a guardar su última canción en una caja. “No sé si quiero vivir hasta los 100 años o no. Pero nunca se sabe. Puede que sí, y si lo hago, estaré en la inauguración [...] Quién sabe qué música habrá para entonces. Ojalá funcione y no se haya estropeado todo”, escribió. Aunque su familia no reveló las causas oficiales de su muerte, los representantes de Parton enviaron un comunicado a la Revista People asegurando que el fallecimiento fue consecuencia de una “breve lucha contra el cáncer”. La cantante había sido hospitalizada el 21 de agosto en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville, donde murió cuatro días después.

Después de haber compartido la noticia del deceso, los familiares de “la reina del country” difundieron en redes sociales una manera de rendir homenaje al legado de Dolly: donando a su Biblioteca de la Imaginación. “En lugar de flores, la familia solicita que se hagan donaciones a la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton”, escribieron. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La labor filantrópica de la actriz duró décadas. Ayudó a financiar la investigación de una de las vacunas contra el Covid-19 y costeó programas educativos para niños y niñas, como es el caso de la Biblioteca, un programa que durante sus tres décadas de funcionamiento ha entregado más de 300 millones de libros a menores de 5 años. Bloque de preguntas y respuestas: