En Straight Outta Compton (2015), una película producida por Dr. Dre, se puede ver que, más allá de la problemática de bandas de traficantes y drogas que reinaban en los barrios marginales de la ciudad californiana, la verdadera confrontación era con la policía. Hombres blancos que hacían sentir a cada oportunidad que ellos eran los que tenían el poder en los vecindarios negros. No era una cuestión de crimen, sino de raza, no importaba si un joven era inocente, al encontrarse con la policía seguramente iba a ser maltratado y lo mejor era que lo dejara pasar, evitara cualquier respuesta, porque podría ponerse peor. Escenario que aún hoy es factible.

La película retrata el ambiente donde se formó el hip hop californiano, cómo se juntaron y empezaron a trabajar quienes llevarían el género a lo más alto del mercado de los Estados Unidos, tal vez el más importante del mundo. Dre, Eazy-E y Ice Cube fueron los pioneros, por esa época Kenny Duckworth, hacía parte de la banda Gangster Disciple, más adelante se convertiría en el padre de Kendrick Lamar.

Duckworth era un músico aficionado, nombró a su hijo en honor a al cantante Eddie Kendricks, de The Temptations, y era parte del movimiento que cambiaría la cara de Estados Unidos. Cuando tenía 8 años, Kendrick estuvo con su padre en el set del video de “California Love”, la canción de 2Pac y Dr. Dre que se lanzó como primer sencillo del álbum All Eyez on Me (1996), el disco que sacó Tupac al salir de la cárcel. Ese año lo asesinaron.