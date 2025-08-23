Shell deja la exploración costa afuera en Colombia y vende a Ecopetrol sus contratos de gas en el Caribe

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió un procedimiento administrativo de integración empresarial tras recibir una solicitud de preevaluación radicada por Shell y Ecopetrol, que busca cambiar la propiedad de varios contratos de exploración de gas en el Caribe colombiano. La solicitud, radicada el 14 de agosto de 2025, pretende que Shell devuelva a Ecopetrol el 50% de participación que tiene en los contratos offshore COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur. Puede leer: La mala suerte del gas: Ecopetrol y Petrobras fracasan en pozo Buena Suerte; salió seco Con este cambio, Ecopetrol pasaría a tener el control total de estos proyectos de exploración y producción. La SIC publicó el aviso oficial en su página web, lo que marca el inicio de la fase de preevaluación. Durante este proceso, terceros interesados podrán enviar comentarios o información adicional sobre la transacción.

Impacto en el mercado energético

Con fundamento en la información aportada por las compañías, la operación proyectada tendría efectos en dos frentes: El mercado de exploración de hidrocarburos (petróleo y gas natural) en Colombia. El mercado de producción offshore de gas natural en el segmento mayorista primario. Entérese: Ecopetrol lleva el biodiésel al mar colombiano: inicia suministro de combustible marino en el Caribe Además, la SIC aclaró que, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del aviso en su página web, los interesados podrán enviar comentarios o información adicional que resulte útil para el análisis de la operación.

Los planes de Ecopetrol tras decisión de Shell

Ante la decisión de Shell de retirarse de los activos costa afuera del Caribe Sur, Ecopetrol inició un plan para determinar la mejor alternativa que garantice la continuidad de estos proyectos. “La decisión de Shell responde a ajustes en su estrategia y al manejo de su portafolio global”, señaló Ecopetrol en una comunicación enviada a la Superintendencia Financiera.