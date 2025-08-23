Shell deja la exploración costa afuera en Colombia y vende a Ecopetrol sus contratos de gas en el Caribe

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió un procedimiento administrativo de integración empresarial tras recibir una solicitud de preevaluación radicada por Shell y Ecopetrol, que busca cambiar la propiedad de varios contratos de exploración de gas en el Caribe colombiano.
La solicitud, radicada el 14 de agosto de 2025, pretende que Shell devuelva a Ecopetrol el 50% de participación que tiene en los contratos offshore COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur.
Con este cambio, Ecopetrol pasaría a tener el control total de estos proyectos de exploración y producción.
La SIC publicó el aviso oficial en su página web, lo que marca el inicio de la fase de preevaluación. Durante este proceso, terceros interesados podrán enviar comentarios o información adicional sobre la transacción.