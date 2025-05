“ Saqué el disco hace 4 años, y yo no cantaba cada dos meses o cada cuatro meses; si puedo cantar tres veces al mes, lo hago, me encanta. Inevitablemente, se empezó a volver algo muy repetitivo para mí. Sentía como cuando tú de repente te ves al espejo, te miras el pelo y dices: “No me siento yo”. Quería verme al espejo y decir: “Así, estoy súper yo”. En ese tramo entre Templo Komodo y Andariega me miraba en el espejo y decía: no me reconozco, necesito volver a narrarme, volver a mi verdadera Gabriela. La vida después de la pandemia se ha vuelto más frenética, despelucada, peligrosa; y eso te pone más cabrona. Canciones como Liviana ya hicieron lo suyo, era tiempo de algo más”.

Mucha gente me ha preguntado si los pies pintados de azul es una metáfora para decir que estoy enferma, y es gracioso, pero no. Y no, tampoco quiere decir que tengo frío. Sino que veo mis pies y de repente recuerdo como he transitado cuerpos de agua, recuerdo el color del cielo al que miro mucho y me doy cuenta de que el viaje siempre ha sido azul. Me di cuenta de que decir que tengo los pies pintados de azul es una forma de decir: he recorrido todos estos lugares del planeta: el mismo cielo, el mismo mar”

“ No sé cómo terminó siendo algo a blanco y negro, solo sabía que quería un contraste con Templo Komodo , porque Andariega es un disco más barroco. El azul eléctrico hace contraste con el blanco y negro y eso me gustó, pero lo que más me convenció fue que el productor de este disco, Juan David Villaceres, es daltónico, y eso me conmueve mucho. Si yo elegía un color verde esmeralda, él no iba a diferenciar las figuras ni las formas del disco que estaba produciendo. Para la fotografía fue más como un lance de: quiero que se vea mi movimiento. Hicimos un vestido que tuviera ondas y me puse a saltar a las 6 de la mañana en los bordes de la laguna de Suesca”.

“ Me gusta la pregunta porque ese ha sido el reto, porque yo sé que cerrando los ojos y estando sola manifiesto mucha magia. Y también soy consciente de las maneras en que muevo esos hilos invisibles. Eso es parte de la magia femenina, de ser consciente de cuáles son las variables de un mismo tema y enfocar la energía mental hacia un foco. Es un tema bastante etéreo, ponerlo en palabras me pone a balbucear, pero con el tiempo he empezado a ver diferentes manifestaciones de la magia y a trabajar con ello”.

“ La magia es todo lo que ocurre alrededor, las cosas que suceden sin explicación pero que igual necesitas que pasen para poder seguir en el camino correcto y decir: estoy por donde tengo que estar, debo seguir a esa mariposita, a esa intuición. Por mucho tiempo creí que esta concepción de la magia acompañaba a todas las personas, entonces no lo creía algo especial. Pero siempre tuve esa mirada y la necesidad de sentir que estoy atrayendo todo lo bonito, que atraigo lo que necesita mi alma para crecer. Esas cosas que uno necesita no siempre son positivas, pero te llevan a experimentar el mundo. La magia me da pistas. La magia me ha enseñado a jugar con las palabras; tiene sus reglas, pero me permite sentirme en danza con el universo. La magia es la misma música”.

“ Mientras componía La cara de la ortiga tenía dos cosas: una maqueta y una melodía atrapada en mi cabeza. Eso pasó una noche en la que yo estaba en una ceremonia; hablábamos de aves, pájaros, del colibrí, y contaron un cuento en el que se había acabado el fuego, y todos los animales buscaban al pájaro para que encontrara al fuego. Al final, el colibrí es el que trae el sol, pero el sol de piso, es decir: el fuego. Desde ese día se me empezaron a aparecer un montón de colibríes. Y cada vez que canto esa canción, me visitan. Todo esto para decir que mis abuelos se fueron en los años recientes y he sentido su compañía en aquellas visitas. Son anécdotas que te van diciendo: ‘Esto no se trata únicamente de números’, nosotras estamos tejiendo red, telarañas del consciente e inconsciente. Eso también es un acto de magia: deja que pasen las cosas y confía”.

“ Me encantan las metáforas, pero me pasa que a veces no me entienden muy bien. Para mí el sol de piso es el fuego, las bailarinas son las llamas. Para Andariega entonces también quise probar ser un poco más directa, más literal. A veces estoy escribiendo y digo: carajo, no sé cómo describir algo, y quiero escribirlo para que tenga fondo pero no quiero palabrear por palabrear. En esos casos me sirve tararear y dejar que las vocales vengan solas: confiar. Empiezo a ver qué palabra cuaja mejor y qué comunica más.

“Cuando la gente me empezó a reconocer por Templo Komodo sentí que, como había cantado cosas tan bonitas, empezaron a asumir cosas de mí que no son. Todos creían que soy un ser de luz, un ser chamánico, casi medicinal. Yo me miraba al espejo y decía: esa no soy yo, no soy solo eso. No soy Liviana todo el tiempo, soy sombra. También tengo mi lado oscuro, no siempre se puede ser luz. A veces no me quiero tomar fotos, pero todos esperan que yo sea esta mujer zen y diga que sí a todo.

Empezar con Ay de mí fue una forma de decir: me intenté idealizar, no soy así, es frustrante, pero tampoco es tan grave. Soy lo que soy, no soy una mala persona tampoco pero me confieso: tengo prejuicios. Ahora, desde aquí, me conoces: bienvenido a mi mundo interno, bienvenido a ver el externo”.

Le puede interesar: Bad Bunny y su camino a convertirse en súper estrella