Gusi estaba en su casa viendo la transmisión de los nominados a los Grammy Latino hace varios meses. “Claramente en la transmisión no dieron todas las categorías, entonces una vez se acabó, quedé como ‘oye, ¿pero qué pasó con mi categoría? ¿Quedé o no quedé?’”.

Para Gusi tiene mucho que ver con que su vida ha tenido también un cambio, está viviendo en otra ciudad, ya tiene dos hijas y “creo que tengo más motivos para ser un poco más sensible a todo este tipo de situaciones y bueno, siempre es bonito también ver todo el trabajo que se ha hecho para llegar hasta aquí”.

Este álbum 24/7, por el que está nominado como Mejor álbum tropical contemporáneo, conserva los sonidos del Caribe que siempre han caracterizado su música, pero sin aferrarse a un solo género. “Desde cuando empecé a hacer canciones, cuando decidí hacer mi primer álbum y me conecté con lo que verdaderamente siento como mío y fui a escudriñar y a buscar el por qué me gustaba tanto esta música y me fui para Villanueva, la tierra de mis abuelos y a Plato y descubrí que la música Caribe era lo mío y bueno, esto fusionado con el pop, con todo lo que también se vive en Bogotá, que es la ciudad donde crecí, creo que es lo que denomina y lo que muestra mi música, lo que he querido hacer desde que tengo uso de razón”.

Reencontrarse con tantos colegas ha sido maravilloso en estos Grammy Latino, hasta se ha visto con compañeros de la universidad que estudiaron con él música, producción, “o antes de eso, que me acompañaron y me ayudaron a grabar mis primeros demos, en fin, y también nuevos artistas que voy conociendo en el camino, también grandes leyendas y productores, artistas y poder estar en todos los eventos, compartir, yo creo que es una fiesta a la música, es un motivo de encuentro total, donde estamos eufóricos, con el corazón ahí a flor de piel, y disfrutándolo muchísimo”.