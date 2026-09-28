De la música clásica al techno con Charles B y Filarmed

La música sinfónica y el techno se encontrarán en Medellín el próximo martes 6 de octubre de la mano del DJ y productor francés Charles B y la Orquesta Filarmónica de Medellín –Filarmed, en Filartechno: a classical rave, una fiesta que promete transformar las grandes obras del repertorio sinfónico universal.

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Será la primera vez que Charles B se presente en Medellín, pero no es la primera vez que lo hace al lado de una orquesta. Hace tres años, el DJ francés, nacido en París, empezó a desarrollar el proyecto When Classical Meets Techno (Cuando la música clásica se encuentra con el techno), un espacio en el que revisita obras maestras del repertorio universal para acercarlas al techno y con eso a otras audiencias y espacios.

—La música clásica y la electrónica son mis dos pasiones, y la mezcla de las dos me parece como una revolución para la historia de la música, porque es una manera de tener a todas las generaciones juntas en un mismo lugar para compartir una experiencia increíble e inolvidable —dice Charles B, en una videollamada desde París.

Charles creció escuchando música clásica; era lo que más sonaba en su casa, la música favorita de sus padres. Lo suyo es el techo, y en When Classical Meets Techno busca unir esos dos mundos, ampliarlos, transformarlos; es como un juego que empezó hace tres años con Invierno (Winter), de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, una de las obras de música sinfónica más famosas del mundo, compuesta hace más de 300 años y que Charles B renueva para el clima musical actual.

En ese experimento, Charles B ha llevado la música sinfónica de los teatros a los escenarios de algunos de los festivales de música electrónica más populares y concurridos del mundo, como Tomorrowland y el Ultra Miami. Se ha presentado en más de 50 países y ha tocado al lado de Electro Symphony, Las Vegas Philharmonic, The Florida Grand Opera y Sofia Opera and Ballet de Bulgaria.

En Medellín presentará un repertorio que incluye obras de Rosalia, Mozart, Dvorak, Zimmer, Verdi, Beethoven, Vivaldi y Carl Orff, con piezas tan conocidas como Lacrimosa, Carmina Burana y la Sinfonía n.º 9, entre otras.

–El concierto será una mezcla de todo, yo voy a pinchar, la orquesta va a tocar sobre eso, a veces la versión original de las obras, otras serán nuevas composiciones y mis canciones originales, será como un rave, pero con una orquesta enorme en vivo; es muy poderoso. Estoy muy feliz de ir a Medellín por primera vez; creo que va a ser un gran éxito –cuenta Charles.

La apuesta de Filarmed por la música electrónica viene de años atrás. Bajo el nombre de Filartrónica, la orquesta empezó haciendo covers de música electrónica y luego haciendo versiones de música electrónica con obras de Vivaldi. En 2022, en el marco de la celebración del Día de la Tierra, la orquesta ofreció un concierto que incluyó canciones como Children de Robert Miles, For an angel de Paul Van Dyk, Baya Baya de Safri Duo, Viva la vida de Coldplay, Levels de Avicii, Titanium de David Guetta y Sia, Insomnia de Faithless, entre otras.

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–Cuando descubrimos esta propuesta de Charles B, y nos dimos cuenta él había ahondado en este concepto que nosotros ya nos habíamos empezado a imaginar, tenía todo el sentido que nos juntáramos. Esto va en la misma línea que llevamos hace muchos años de poder llegar a públicos muy diversos y empezar a formar a la gente y a crear esa comunidad en torno a la música clásica, de esos curiosos que tienen ciertas barreras y no se atreven a acercarse a ella –dice María Catalina Prieto, directora ejecutiva de Filarmed.