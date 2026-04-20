Galy Galiano y su adiós definitivo de los escenarios

La música romántica y popular en Colombia y Latinoamérica se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de su historia: la despedida de Galy Galiano, una de las voces más influyentes y queridas de todos los tiempos.
Su última gira se llama La última y nos vamos, así como el nombre de una canción, “la mejor que he escrito”, nos dijo. Con ese tour marca la despedida definitiva de los escenarios después de casi cinco décadas.
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¿Qué se va a poner a hacer?, le pregunto.
“Por eso le puse La última y nos vamos a... me voy para Dubai, Puerto Rico, a pasear”, dijo entre risas. Pero también y como tampoco la idea es quedarse quieto, dice que quiere ejercer su otra profesión, la arquitectura. “Y no la terminé, pero ya he diseñado, he construido casas. He pensado hacer desarrollos urbanísticos, ese tipo de cosas, pero será un ritmo distinto”, y añadió que también quiere seguir escribiendo, “yo escribí una novela el año pasado que se llamó Llévame contigo, y estoy escribiendo otras cosas para televisión, me quiero reinventar y eso me gusta”.