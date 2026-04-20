Galy Galiano y su adiós definitivo de los escenarios

La música romántica y popular en Colombia y Latinoamérica se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de su historia: la despedida de Galy Galiano, una de las voces más influyentes y queridas de todos los tiempos. Su última gira se llama La última y nos vamos, así como el nombre de una canción, “la mejor que he escrito”, nos dijo. Con ese tour marca la despedida definitiva de los escenarios después de casi cinco décadas. Puede leer: Tambores y clásicos: Jorge Drexler trae su gira Taracá a Medellín en septiembre ¿Qué se va a poner a hacer?, le pregunto. “Por eso le puse La última y nos vamos a... me voy para Dubai, Puerto Rico, a pasear”, dijo entre risas. Pero también y como tampoco la idea es quedarse quieto, dice que quiere ejercer su otra profesión, la arquitectura. “Y no la terminé, pero ya he diseñado, he construido casas. He pensado hacer desarrollos urbanísticos, ese tipo de cosas, pero será un ritmo distinto”, y añadió que también quiere seguir escribiendo, “yo escribí una novela el año pasado que se llamó Llévame contigo, y estoy escribiendo otras cosas para televisión, me quiero reinventar y eso me gusta”.

Confiesa que sí le dio un poco de dificultad tomar la decisión de despedirse de los escenarios. “Un poco, es casi un luto. La gente va a extrañar ese encuentro que se hizo durante tantos años en cada concierto” y ¿cuántos conciertos hizo?, “fueron tantos, que ya perdí la cuenta”, confiesa. Galy Galiano detalla que extrañará el nerviosismo antes de salir, “el encuentro con la gente, la euforia, ese tipo de cosas”. Le puede interesar: Morat brilló en Coachella 2026, así fue su show del 18 de abril en California La última y nos vamos será un recorrido cargado de emociones, recuerdos y gratitud. Un adiós sincero al público que lo acompañó desde sus inicios y que convirtió sus canciones en parte esencial de sus propias historias de vida. “Vamos a tener en el escenario de esa presencia de la nostalgia, del recuerdo. Yo sé que la gente va a recordar algún amigo, familiar. También va a estar la emoción, la alegría que tienen las canciones que vamos a presentar en el escenario, además de la puesta en escena, las visuales, va a ser un espectáculo bonito, estoy aquí precisamente con mi hija que todo esto lo estamos haciendo de familia.

Galy Galiano con su hija Vanessa, quien lo está apoyando en esta gira. FOTO Claudia Arango

Una de las cabezas de este show es su hija Vanessa Galiano, quien es también cantante, “y viene pronto con su música”, dice el orgulloso padre. Para Vanessa, preparar con su papá esta gira es de lo mejor que le ha pasado. “Mi papá es encantador, súper divertido. Ha sido un papá presente, siempre, y eso lo valoro muchísimo, sobre todo su autenticidad. Y además el hecho de que en casa no es Galy Galiano sino Carmelo Galiano, eso nos ha dado realidad, estar siempre aterrizados, yo lo amo mucho”, precisó. La idea es traer esta gira a Medellín, ya hay una fecha tentativa: 8 de mayo en La Macarena. “Tengo muchos, muchísimos amigos en esta ciudad. Siempre que vengo encuentro una cosa que uno desea encontrar en cada lugar: calidez”. Sobre el repertorio para esta gira de despedida afirma Galy Galiano que aprovechó las redes sociales para recibir ayuda: “Le dije a la gente que me que me escribiera, de cada ciudad y país donde se encontrara, y me dijera qué canciones quisieran que cantara allá en su país, en su ciudad. Muchas canciones coinciden: Me bebi tu recuerdo, La cita, Amor de primavera, Pequeño motel, El calmante, Dos corazones, esas todo el mundo las dice, pero hay otras que a la gente le gustan, y también hay que tenerlas en cuenta”. En otras noticias: Se crea la Mesa Nacional del Rock en Colombia para fortalecer el género y sus procesos

En esta gira lo acompaña gente que lleva mucho tiempo con él, músicos que son amigos hace cerca de 30 años, “somos un equipo de amigos y familia ya, pero en general hay aproximadamente casi 50 personas trabajando en torno a todo esto”. Dice que sus canciones seguirán ahí, para que el público goce con ellas, porque él se baja de los escenarios, pero su legado en la música colombiana será eterno.

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