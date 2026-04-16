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Tambores y clásicos: Jorge Drexler trae su gira Taracá a Medellín en septiembre

El cantautor uruguayo presenta en el City Hall El Rodeo su decimoquinto álbum de estudio, construido sobre el candombe y grabado en Montevideo tras el fallecimiento de su padre.

  • Jorge Drexler presenta Taracá, su decimoquinto álbum de estudio, en el City Hall El Rodeo de Medellín el 4 de septiembre de 2026. FOTO Cortesía
    Jorge Drexler presenta Taracá, su decimoquinto álbum de estudio, en el City Hall El Rodeo de Medellín el 4 de septiembre de 2026. FOTO Cortesía
El Colombiano
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hace 8 horas
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Jorge Drexler regresa a Medellín. El cantautor uruguayo, ganador de más de 15 premios Grammy y un Premio Óscar por Al otro lado del río, se presenta el 4 de septiembre en el City Hall El Rodeo con la gira de Taracá, su decimoquinto álbum de estudio, publicado el 13 de marzo.

El disco nació de un momento de quiebre personal. Drexler cumplió 60 años en 2024, el mismo año en que murió su padre, y su reacción instintiva fue regresar a Uruguay a grabar, algo que no ocurría desde su histórico álbum Eco, en 2004.

Ese regreso a Montevideo lo llevó a trabajar con una generación de músicos jóvenes, entre ellos el productor Tadu Vázquez, quien comenzó el proyecto con apenas 21 años.

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El título Taracá es una aféresis de la expresión “estar acá”, además de un juego sonoro inspirado en el ritmo del tambor chico del candombe.

El candombe, ritmo afrouruguayo de raíz africana, es el hilo conductor de las 11 canciones del álbum, que integra tambor chico, tambor repique, acordeón, guitarra, piano, sintetizadores y coros.

Entre los temas más destacados del disco están ¿Qué será que es?, que dialoga con una canción del brasileño Gonzaguinha, y El tambor chico, además de Ante la duda, baila, una canción que recuerda que nadie puede legislar contra el movimiento.

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El álbum también incluye colaboraciones con artistas de distintas generaciones. Entre ellas destaca su trabajo con Young Miko, a quien contactó tras coincidir en Puerto Rico, y con el rapero Bhavi, en el tema Me desperté.

La murga uruguaya Falta y Resto aparece en Las palabras, mientras que las intervenciones de Rueda de Candombe recuerdan que la música de raíz también es comunidad.

¿Cómo será el concierto de Drexler en Medellín y cuánto vale?

En el escenario, Drexler estará acompañado de siete músicos que presentarán el nuevo material en un formato cercano.

El repertorio también incluirá clásicos de su carrera como Eco, Bailar en la cueva y Asilo. Las puertas abren a las 7:00 p.m. y la función inicia a las 9:00 p.m. El evento es para mayores de 18 años.

Las entradas están disponibles en preventa a través de eticketablanca.com en tres categorías:

-General desde $149.000

-VIP Lateral desde $249.000

-VIP Central desde $349.000

Estos precios no incluyen el cargo por servicio. Cada categoría tiene etapas con aforos limitados.

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