Iron Maiden agotó boletería para su concierto en Colombia

Una gira global que viene con pasos de gigante y no es para menos. La icónica banda anunció su gira para 2024 que iniciará el 1 de septiembre en la ciudad de Perth, Australia, y llegará en su actual recorrido a Nueva Zelanda, Japón, algunas ciudades de Estados Unidos, Canadá, y en Latinoamérica sus presentaciones en México, Chile y Colombia ya están agotadas.

El concierto de I ron Maiden que será el 24 de noviembre de 2024 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, dentro de su gira mundial The Future Past Tour , ya aseguró casa llena, con más de 40 mil entradas vendidas.

Este año se cumplen 15 años desde la primera vez que la banda se presentó en Colombia con su Somewhere Back In Time Tour conquistando a un Parque Simón Bolívar completamente lleno. Su regreso a Colombia se daría un año más tarde, 2009, y luego, con The Final Frontier World Tour en 2011, al que asistieron más de 40.000 personas.

Steve Harris, bajista de la agrupación dice: “Estamos emocionados de regresar a ver a nuestros increíbles fans en Colombia y México. No hemos ido a Colombia en un buen rato, pero las veces que hemos ido ha sido realmente memorable y estamos muy complacidos de regresar. En el Foro Sol de la Ciudad de México el último tour fue realmente increíble por los fans. En este tour estaremos tocando nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, que muchos de nuestros fans de Latinoamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes.

The Future Past Tour incluye canciones tanto del álbum de estudio más reciente de Iron Maiden, Senjutsu, como del álbum de 1986, Somewhere In Time.

La primera parte de esta gira la cumplieron a lo largo de este año, logrando más de 750.000 asistentes y más de 30 shows agotando boleterías en Europa. La banda también se presentó en Canadá y tuvo una gran aparición en el Festival Power Trip de California en octubre.

Para los especialistas y fieles seguidores de Iron Maiden, es una de las producciones más espectaculares de escenario en toda la carrera de la banda, ha recibido múltiples elogios en cada ciudad y país que la banda ha visitado.

Rod Smallwood, manager de la agrupación, comentó: “The Future Past Tour es uno de los más emocionantes y retadores tours que hemos hecho y presentarlo con nuevas canciones de la banda y canciones que no han tocado en muchos años, con un mix de las favoritas de los fans, ha sido una gran experiencia para los fans y para la banda este año. La energía ha sido increíble y no podemos esperar para llevar este espectacular e innovador show para nuestros increíbles fans en México y Colombia. Con más de 100.000 boletas vendidas en el Estadio Nacional de Chile, esto solo aumentará lo que será el tour más memorable en México y Sudamérica”.

Será la cuarta ocasión en la que Iron Maiden presente su monumental show en Colombia, siempre logrando un alto impacto en cada uno de sus show, donde muchos de sus seguidores acamparon por días haciendo fila y lograr los primeros lugares para no perderse detalle de los conciertos.

Lo que aún no confirman los organizadores del concierto en Colombia, es si se abrirá una nueva fecha para quienes quieran asistir al show y aún no tengan su boletería.