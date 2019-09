J Balvin, la sorpresa en el concierto de Karol G

El cantante antioqueño J Balvin fue una de las sorpresas del concierto de Karol G el pasado sábado. En las redes sociales se pueden ver videos e imágenes del cantante acompañando a la artista en la canción “China”.

“¡Mentiroso, mentiroso!”, fue la reacción de la cantante Karol G al verlo llegar al escenario. “Yo lo invité a cantar conmigo hoy, pero me dijo que no porque tenía un show en New York City. Pero resulta que me hiciste dañar el maquillaje con las lágrimas que me sacaste llegando aquí. Estás loco”, le dijo la artista entre los gritos de los espectadores.

El artista saludó también a todos los participantes del concierto. “¿Cómo está mi casa?, ¿Cómo está mi tierra? Estoy muy orgulloso de Karol de todo lo que ha hecho, es una mujer que ha trabajado con mucha disciplina y se merece lo que está viviendo. Quiero un aplauso para Karol”, dijo J Balvin ante un público que estalló por su llegada.

Después de la sorpresiva presencia del artista, J Balvin se quedó en tarima cantando éxitos de su más reciente álbum Oasis.

Miles de personas que asistieron al al concierto en la avenida Centenario de Medellín, que fue el inicio de la gira Ocean Tour de la cantante, compartieron videos e imágenes.