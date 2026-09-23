Jesse & Joy se separan tras 21 años: Joy revela entre lágrimas su desconcierto por la decisión de su hermano

Un anuncio tomó por sorpresa a la industria musical: Jesse Huerta publicaba un comunicado en sus redes sociales anunciando su decisión de apartarse un tiempo del dúo Jesse & Joy. Su hermana, Joy Huerta, apareció en solitario en una rueda de prensa confirmando la noticia. La decisión la justificó Jesse aludiendo a la necesidad personal de bajar el ritmo, cuidar de su bienestar físico, mental y emocional, y dedicar más tiempo a su entorno familiar. Para el músico y compositor, su retiro temporal nace “de un lugar de amor” y del deseo de explorar nuevos horizontes creativos, entre los que resalta un proyecto como solista llamado Jesse and the Supernovas. Le puede interesar: Así reaccionaron los artistas a sus nominaciones a los Latin Grammy 2026

El comunicado de Jesse no generó polémica hasta la reciente rueda de prensa en el Auditorio Nacional de México para promocionar el concierto navideño del grupo, ¿Con quién se queda el reno?, un show que se hará después del 5 de diciembre, fecha hasta la cual estará el músico aportando al dúo. Allí la otra integrante del dueto, Joy Huerta, apareció sola, visiblemente conmovida y sin poder contener las lágrimas admitiendo lo que llamó la desconcertante manera en que se enteró de la decisión de su hermano. Lea también: Jesse y Joy, los quinceañeros del pop que se unieron a J Balvin

“Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información”, declaró Joy ante los medios reconociendo sentir miedo e incertidumbre ante el futuro. “Me muero de miedo”, subrayó.

Sin embargo, en respuesta a la incertidumbre de sus seguidores, Joy confirmó que el proyecto musical seguirá adelante bajo su liderazgo y ratificó que cumplirá con la totalidad de los compromisos agendados para lo que resta de 2026 y todo el año 2027, destacando la cita del 6 de diciembre en el recinto mexicano.

Posterior a esas declaraciones, a través de un comunicado en Instagram reiteró que el legado del dúo pertenece a su público y que mantendrá la puerta abierta para el eventual regreso de su hermano.

Sobre la forma unilateral en la que se dio a conocer la pausa, se generaron especulaciones sobre posibles tensiones internas entre los hermanos, pues anteriormente, la esposa de Jesse publicando un mensaje afirmando que “la verdad sale a la luz”, sin embargo, el artista reapareció posteriormente para negar fricciones graves y reiterar el afecto hacia su hermana.

Desde sus inicios en el año 2001 y su debut profesional en 2005 con su primer contrato discográfico, el dúo se consolidó como uno de los referentes más premiados del pop en español, acumulando 6 Latin Grammy, un Grammy Anglo por el álbum Un Besito Más y múltiples éxitos globales como ¡Corre!, Espacio Sideral y ¿Con quién se queda el perro? Siga leyendo: Jesse y Joy le pusieron color al género pop Preguntas y respuestas