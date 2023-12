Los Jonas Brothers se regresaron a la música en 2019 . Habían pasado seis años desde que dijeron no más. El anuncio de la separación definitiva lo hicieron el 30 de octubre de 2013 en el programa de televisión “Good Morning America”. Entonces, dijeron que sus prioridades eran otras. “Sentimos que lo más adecuado era hacer nuestras propias cosas. Somos hermanos primero”, dijo Nick, uno de los hermanos.

Pero desde que anunciaron su regreso a la música todo parece ir de maravilla para los hermanos . Un par de días después de anunciar su regreso lanzaron el sencillo ‘Sucker’, que debutó en el número uno en las listas de Billboard Hot 100 y US Hot Digital Songs. Un mes después lanzaron su segundo sencillo 'Cool' y dos meses después, en junio, lanzaron el álbum ‘Happiness Begins’ y el documental 'Chasing Happiness', un repaso de la trayectoria de la banda.

A Colombia habían venido tres años antes, en 2010 , pero con el anuncio de la separación parecía que no volverían jamás.

Tantos triunfos, pero sobre todo, tanta música nueva no se podía dejar solo para las plataformas digitales. Por eso la banda empezó a girar en el segundo semestre de este año. Pero la gira, denominada The Tour, parecía que solo iba a desarrollarse en Estados Unidos, pero no.