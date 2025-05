¿Petro se va a quedar solo con Benedetti? Así pelea con su propia gente

Todos los caminos conducen a Armando Benedetti, quien se ha convertido en mano derecha, mejor amigo y estratega político y comunicacional solitario del presidente Gustavo Petro. Desde que es ministro del Interior, no hay una sola semana en la que el exsenador costeño no aparezca en una noticia, un cruce de versiones con otro funcionario, una frase “malinterpretada” —la “minireelección” o la huelga general—, un escándalo o una pelea que se va a los estrados judiciales.

Otra derrota más para el presidente Petro que ni siquiera con un avezado exsenador como ministro de la política, logró sacar adelante una votación en las que necesitaba mayoría simple, es decir, alrededor de 55 votos o menos, dependiendo del quórum, para ganar.

Segundo, no pasó ni un día desde el hundimiento de la consulta y la ministra de Justicia saliente, Ángela María Buitrago, acusó a Benedetti de presionarla para hacer nombramientos clave en su cartera. “(...) esto nunca me lo pidió el presidente. Me llamó directamente Angie Rodríguez (directora del Dapre) y Armando Benedetti y no sé por qué razón lo hacen.

Eran mensajes fantasmas que aparecen y después desaparecen”, dijo Buitrago, quien radicará una denuncia en la Fiscalía por esos hechos. Benedetti, por su parte, negó las acusaciones: “Ya estoy cansado. Acabo de dar poder para demandar a la exministra de Justicia por injuria y calumnia”. Pero quienes conocen a Buitrago, una destacada jurista que fue turnada para fiscal general, dicen que ella no hace señalamientos a la ligera y que no tiene intereses políticos.

El presidente Petro, desde su gira en China, salió a defender (otra vez) a su polémico ministro: “No hay que acusar a gente inocente” y dijo que él le había pedido la renuncia a Buitrago a través de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es ministro delegatario con funciones presidenciales. Buitrago respondió, ratificando sus denuncias: “me acabo de enterar”, en referencia al pedido de su salida.

¿Por qué la defensa férrea del jefe de Estado a un colaborador con esos antecedentes y bajos resultados?

El propio mandatario ha dicho que no tiene que ver con que Benedetti lo tenga “secuestrado” con alguna información reservada que le pueda hacer daño y hasta bromeó al respecto intentando relativizar las acusaciones: “Dicen que Benedetti me chantajea, porque entonces yo voy a fiestas con él y yo no sé qué pasa, pero nunca he ido a una fiesta con Benedetti, nunca en la vida. Pero voy a confesar la verdad: le tengo miedo a las amigas que invita. Me disculpa ahí, Benedetti”, dijo entre risas hace algunas semanas. Pero va mucho más allá.