La banda estadounidense de rock KISS, que se formó en Nueva York en enero de 1973, por el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss (más tarde se uniría el guitarrista Ace Frehley), se despidió de los escenarios, precisamente, en la capital del mundo donde nació la agrupación.

Le puede interesar: Las revelaciones de Gene Simmons, de Kiss: “Me gusta la música de Juanes”

Con la culminación de la gira “End of the Road” por sus 50 años, con un concierto en el Madison Square Garden, donde interpretaron clásicos como I Love It Loud y Beth, termina un episodio más de esta reconocida banda de hard rock y heavy metal.

Sin embargo, este no es el fin de la banda, ya que una de las partes más sorpresivas del espectáculo fue cuando los artistas se retiraron y entraron a escena sus avatares digitales para interpretar God Gave Rock and Roll To You.

Los avatares fueron creados a través de una asociación con la empresa sueca Pophouse Entertainment Group, según un comunicado de prensa de la compañía, donde asegura que esta banda es la primera estadounidense en adoptar los modelos digitales.

Para saber más: Revelan detalles de cómo será el concierto de Roger Waters en Bogotá

De hecho, la banda publicó un video en YouTube donde se ven con trajes de captura de movimiento usados para diseñar, precisamente, sus avatares digitales, que desde ahora, estarán presentes en los escenarios alrededor del mundo.

“La banda merece seguir viviendo porque es más grande que nosotros”, dijo el líder Paul Stanley en el video.