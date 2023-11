Luis hace parte de la nueva ola de salseros puertorriqueños, que aunque nació en Filadelfia, Estados Unidos, lleva la salsa en su sangre. Tiene 34 años, es cantautor, graduado del prestigioso Berklee College of Music de Boston. Aunque este año no es su primera nominación, Figueroa celebró que este año compite como Mejor álbum de salsa por su disco Voy a ti.

¿Quién es Luis Figueroa?

“Soy un soñador nacido en Filadelfia de padres puertorriqueños, que ha tenido una aventura de película, en el camino a luchar y a llegar a sus sueños. El camino ha sido muy estudiado, me gradué de Berklee College of Music, estudié música toda mi vida”.

¿Y por qué se dedicó a la salsa?

“Yo siento que yo no elegí a la salsa, la salsa me eligió y lo veo de esa forma. A mí me encantan todos los géneros, pero este es uno en el que me siento cómodo. En el transcurso de encontrarse como artista, uno va experimentando en diferentes géneros y encontrándose como artista, yo siento que tuve la oportunidad de traer dos y de fusionar dos géneros que los llevo y fueron muy inspiradores para mí en mi juventud: la salsa y el reguetón. Tengo la actitud del reguetonero, pero como salsero”.

Pero empezó como compositor...

“Seguí el proceso de afilar mi lápiz como compositor, haciendo canciones para Sebastián Yatra, para Llane de Piso 21, diferentes artistas que me aceptaron como compositor y ahí fue donde pude tener más confianza en mí para decidir cuáles canciones quería hacer y ahí decidí regresar al género de la salsa”.

¿Cómo ve la nueva generación de la salsa?

“Lo veo con un futuro brillante, tenemos mucho trabajo que hacer, porque obviamente han habido varios años sin exponentes de la salsa y me extraña que el apoyo de los pioneros no está 100 % ahí, y no sé si es porque nosotros todavía no nos lo hemos merecido, siento que existe una batalla entre eso, pero creo que pasa con todo lo tropical y tenemos que cambiar. Yo apoyo mucho a mis compatriotas, a mis compañeros, en todas las entrevistas que yo hago siempre traigo Christian Alicea, un talento muy increíble; a Luis Vázquez que es un súper joven, a Nesty que también está haciendo lo suyo, a Daniela Darkourt; es que hay una cepa de artistas de

salsa que no somos conocidos todavía, pero estamos haciendo el trabajo para que haya un movimiento con la nueva generación”.



¿Cómo recibió la nominación al Grammy Latino?

“Fue el día después de mi cumpleaños, había un poquito de guayabo por ahí, pero cuando supimos la nominación fue más como un alivio, porque obviamente mi equipo ha trabajado muchísimo, muy duro con estos últimos dos discos para lograr la exposición que hemos tenido, el apoyo que hemos tenido y nada, fue una cosa que hoy por hoy todavía no asimilo bien”.

