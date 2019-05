Luisa Fernanda W aclara su relación con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W rompió el silencio y por primera vez se refirió a los rumores que la relacionan amorosamente con Pipe Bueno.

A través del sticker de preguntas y respuestas en Instagram, la influencer interactuó con sus seguidores y respondió varias preguntas sobre distintos temas de su vida.

Un seguidor le preguntó si era cierto que mantenía una relación amorosa con el cantante de música popular, y ella aclaró que no.

“Son solo eso, rumores, mentiras, chismes. La gente siempre quiere montarme relaciones falsas para armar memes y hablar de mí; entonces, ya me acostumbré, pero sí, es mentira”, afirmó.

Cabe mencionar que desde que falleció Legarda, el pasado 7 de febrero, Luisa ha sido blanco de críticas por el video de 'Me sigues queriendo', y ahora por su supuesto romance con el paisa.

El nombre de la youtuber salió a relucir en el Festival Vallenato tras ser vista en conciertos con Pipe Bueno. Inclusive Frank Solano señaló que la pareja se habría dado un beso y estarían saliendo.

Días antes de que saliera a luz este hecho que generó polémica, la influencer habló con la Revista Vea y dejó claro que pese a que Legarda ya no está, sigue creyendo en el amor y sabe que será criticada cuando decida volver a amar.

“Tengo claro que cuando tenga un nuevo amor, me van a criticar. Lo que sí les puedo decir es algo que me enseñó Lega y eso es que uno debe amar. Soy una persona demasiado amorosa y no me cierro a la posibilidad de volver a amar. Si el día de mañana llega una persona, ¡perfecto! lo dejo en manos de Dios. Uno al mundo vino a amar, entonces por qué no hacerlo”, aseguró al medio.