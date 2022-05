En su casa, ante su gente, frente a sus amigos y familia, Maluma cumplió este sábado la promesa de hacer el mejor show de su vida. Durante tres horas exactas, entre las 10 de la noche y la una de la mañana, el músico paisa no paró de cantar, de bailar, de reír, llorar y dar gracias a Medallo.

Otro momento lleno emoción, sobre las once de la noche, fue cuando el escenario, ubicado en todo el centro de la cancha, apareció un pianista con el que interpretó la balada “El amor de mi vida”, una canción, que según le confesó a EL COLOMBIANO está en el top 5 de sus favoritas de su amplia discografía.

Por segunda vez lloró. “Lo que está pasando es como un sueño y si es un sueño no me despierten, que es el más chimba que he tenido en mi vida”, expresó el músico, que a esa hora ya estaba descalzo recorriendo la amplia tarima.

Cambio de look

Tras ratificar que lo que es como cantante y como persona se lo debe a Medellín, invitó al escenario a Wolfine, que lució una llamativa chaqueta con la palabra Manrique estampada en su espalda. Juntos cantaron “Bella”.

Luego el turno fue para Blessd y la canción “Medallo”. Ambos llegaron al escenario en motos, en las que recorrieron parte de la cancha. Cantaron dos canciones más y se despidieron con un prolongado abrazo, en medio de palabras de agradecimiento mutuo.