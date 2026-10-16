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Quinteto Astor Piazzolla llega a Medellín: “No hay otra ciudad más tanguera”

Así lo afirma Dario Vaccaro, Director General y Manager del Quinteto Astor Piazzolla que se presentará a finales de este mes en la ciudad. Vienen con gira, nuevo disco y nominación al Latin Grammy.

  • El Quinteto de Astor Piazzolla se presentará en Medellín el jueves 19 de noviembre. FOTO Cortesía Cristian Welcomme
    El Quinteto de Astor Piazzolla se presentará en Medellín el jueves 19 de noviembre. FOTO Cortesía Cristian Welcomme
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 53 minutos
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Tan tanguera es Medellín que hasta los herederos del legado del gran artista argentino Astor Piazzolla aseguran que lo que sienten tocando aquí no lo sienten sino cuando están en Buenos Aires, “no existe otra ciudad en Argentina más tanguera que Medellín”, nos contó Dario Vaccaro, actual Director General y Manager del Quinteto Astor Piazzolla, el grupo que nació hace más de 25 años con el fin de preservar y difundir la obra del revolucionario bandoneonista y compositor argentino.

Vaccaro añade que estar en Medellín es como estar en casa, “ustedes conocen nuestra música a la perfección, conocen el repertorio, el estilo, lo entienden, lo bailan. Yo he llegado a bailar más tango en Medellín que en Buenos Aires. Llegar a Medellín es como ir a visitar a un familiar que está en otra ciudad”, reiteró.


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El grupo se presentará en el Teatro de la Universidad de Medellín el jueves 29 de octubre, en un espectáculo en el que presentarán su álbum Le Grand Tango, un programa que recorre algunas de las piezas más representativas de su universo musical.

Justo este disco está nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum de tango, una que conocen a la perfección porque ya la han ganado en dos ocasiones, en 2019 y 2023. “Es el reconocimiento de gente que trabaja como uno, somos un sello independiente y trabajamos todo a pulmón. Todo lo hacemos con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces tener el reconocimiento de esa gente es maravilloso. Es una forma de reiterar que si algún día nos morimos, esta música va a quedar eternizada”.

Es que la música de Piazzolla ha sido el legado que todo el equipo quiere preservar. Aunque los hijos de Piazzolla ya fallecieron aún hablan con su viuda Laura Piazzolla –hoy con 93 años– y constantemente con sus nietos. “Hablamos con Pipi Piazzolla, uno de sus nietos que también es músico, tiene una banda fantástica y nuestra misión es poder mantener esto puro, el legado de Astor. Tratamos de respetar sus ideas”.

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Justo de este nuevo disco, por ejemplo, rescataron Le Grand Tango, obra que el compositor dedicó al célebre violonchelista Mstislav Rostropóvich en 1982 y que recientemente fue adaptada por el quinteto.

Actualmente el quinteto gira con Pablo Mainetti en bandoneón, Matías Feigin en piano, Armando de La Vega en guitarra, Cristian Basto en contrabajo y la dirección musical de Julián Vat. Pero añadieron una figura femenina para la gira, Lucía Kohan en el violín, “lo cual para nosotros es maravilloso, porque yo siempre quiero tener mujeres en el equipo. Lucía, aparte de ser maravillosa entiende esta música, tiene mucho tango,es virtuosa y es joven, es la más joven de la banda”, confirmó el director.

Constantemente revisitan el catálogo de Piazzolla, para encontrarse con algo que nunca ha sido secreto, “Piazzolla dedicó su vida entera a la música y fue un compositor súper prolífico. El se tomaba la composición como si fuera un trabajo de oficina, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, de lunes a viernes se sentaba el piano y todas esas horas se las dedicaba a la composición a la música. Era un genio, un privilegiado y un hombre con un compromiso pleno con la composición”. concluyó Vaccaro.

Astor Piazzolla murió en Buenos Aires, Argentina, a los 71 años en 1992.

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