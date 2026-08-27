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Miley Cyrus despidió a Dolly Parton con emotivo mensaje: “Tengo un ángel a mi lado”

Las dos estrellas tenían un vínculo madrina-ahijada que inclusive para una generación se inmortalizó en la televisión. Estas fueron las palabras de despedida de Miley Cyrus a la estrella de country.

  • Dolly Parton y Miley Cyrus compartieron momentos como madrina-ahijada en el escenario y detrás de él, estableciendo un vínculo especial. Foto: Getty Images
    Dolly Parton y Miley Cyrus compartieron momentos como madrina-ahijada en el escenario y detrás de él, estableciendo un vínculo especial. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Tras la muerte de la estrella del country, Dolly Parton, quien falleció tras una breve y reservada batalla contra el cáncer, se conoció una de las reacciones más esperadas y quizás una de las más íntimas: la de su ahijada, la cantante y actriz Miley Cyrus.

Parton falleció el pasado martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. Esta noticia fue confirmada de manera oficial a través de un video en redes sociales por su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver. Este suceso provocó una profunda conmoción en la industria del entretenimiento mundial.

Ante esto, Cyrus rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram. “La sensación de perder a mi tía Dolly va más allá de lo que parece correcto compartir”, puntualizó la artista en su dedicatoria.

“Nuestros momentos más sagrados fueron privados y allí se quedarán, detrás del escenario, bajo el glamur y entre nuestros corazones”, expresó Miley respecto a quien llamaba de cariño “Tía Dolly”.

Lea también: Murió Dolly Parton, la reina de la música country, ¿de qué falleció?

En su publicación, la intérprete de Flowers reveló que una de sus últimas conversaciones con la reina del country giró en torno a “la música y la metamorfosis”. Además, expresó su determinación de honrar la memoria y las enseñanzas de su madrina: “Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, escribiera una canción sobre ello y luego siguiera adelante y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”. Miley concluyó su publicación con una promesa de amor eterno y el deseo de seguir haciendo sentir orgullosa a su madrina.

La conexión de por vida de Miley Cyrus con Dolly Parton

La profunda relación entre ambas estrellas viene desde el padre de Miley, el también cantante de country Billy Ray Cyrus, quien entabló una estrecha amistad con Parton tras salir de gira juntos a principios de los años noventa, lo que lo llevó a pedirle a la icónica intérprete que fuera la madrina de nacimiento de su hija.

Justamente, el propio Billy Ray la despidió con un sentido mensaje en sus redes, describiéndola como una presencia constante que “formaba parte de nuestras vidas, en nuestros televisores, en nuestras salas de estar”.

El vínculo de madrina y ahijada entre las dos estrellas se inmortalizó, para una generación, en la pantalla de Disney Channel gracias a la serie infantil Hannah Montana, donde Parton apareció en tres episodios interpretando a la tía Dolly de Miley Stewart.

Más allá de la actuación, la complicidad de las artistas se trasladó a los estudios de grabación y a los escenarios. Ambas compartieron dúos memorables, interpretando juntas el éxito de Parton, Jolene; componiendo juntas el tema Rainbowland y grabando a dúo para el álbum navideño de Parton en 2020.

Dolly Parton no sólo es recordada por vender millones de discos y ganar 11 premios Grammy a lo largo de seis décadas de trayectoria. Más allá del legado artístico, es recordada por su destacada labor filantrópica, con la que financió programas de alfabetización infantil y apoyó económicamente el desarrollo de una de las primeras vacunas contra el covid-19.

Múltiples personalidades globales, entre ellas el expresidente estadounidense Barack Obama, el músico Elton John, y estrellas contemporáneas como Taylor Swift, Beyoncé y Paul McCartney, se han sumado a las condolencias públicas, exaltando la huella imborrable que Parton dejó en la cultura popular.

Siga leyendo | Dolly Parton y la historia de su última canción: está encerrada en una caja de madera y solo podrá escucharse en 2046

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Miley Cyrus sobre la muerte de Dolly Parton?
Miley Cyrus expresó que la pérdida de su madrina era difícil de compartir públicamente y aseguró que sus momentos más íntimos permanecerán en privado. También prometió honrar sus enseñanzas mediante la música y mantenerse fuerte.
¿En qué episodios de Hannah Montana apareció Dolly Parton?
Dolly Parton apareció en tres episodios de Hannah Montana, serie de Disney Channel protagonizada por Miley Cyrus. En el programa interpretó a la tía Dolly, reforzando públicamente el vínculo entre madrina y ahijada.
¿Qué canciones grabaron juntas Miley Cyrus y Dolly Parton?
Miley Cyrus y Dolly Parton compartieron interpretaciones de “Jolene” y trabajaron juntas en “Rainbowland”. También grabaron un dúo para el álbum navideño de Parton publicado en 2020.
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