¿Cómo escucha música un músico?

Hace unas semanas, en una entrevista para la revista Billboard, el cantante pop Charlie Puth y la actriz de Friends, Courteney Cox, se encontraron para resolver una trivia sobre la famosa serie de los 90. Apenas se encontraron Puth le confesó a la actriz que al escuchar su voz sabía que, a pesar de un par de décadas de distancia, ella hablaba en la misma tonalidad que Mónica, el personaje que interpretaba.

Él, gran seguidor de Friends, le contó que ella alcanzaba las mismas notas que su personaje en esa serie, así hubieran pasado un par de décadas. “Es por esto que soy socialmente extraño, porque toda mi vida he escuchado a la gente hablarme y me imagino notas musicales alrededor de su rostro”, bromeó el cantante.

Lo cierto es que aunque no todos los músicos se imaginen un pentagrama cuando charlan, ni estudian la tonalidad en la que les hablan sus interlocutores, sí analizan de manera diferente una pieza musical cuando entra a sus oídos.

El director de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, Juan David Osorio, cree que es inevitable que cuando una persona aprende de música no le cambie un poco el chip frente a lo que escucha.

Lo compara con lo que le sucede a un chef, que luego de conocer las recetas y las preparaciones de un plato, ya no le sabe de la misma forma. “Lo mismo con un pintor, que siempre que ve un cuadro lo mira con otros ojos”.

Qué es lo que escuchan

Los músicos tienden a analizar lo que sucede en una canción, qué instrumentos suenan, qué dinámicas se usan o la afinación de un instrumento o del cantante. Incluso comparan dos canciones que pertenecen a un mismo periodo histórico.

El rapero Ali A.K.A. Mind cuenta que lo primero en lo que se fija cuando escucha una canción es en la letra. Cree que tiene sentido, pues su labor parte de crear rimas y su instrumento es la voz.

Dice que, personalmente, hace un tiempo le gustaba más escuchar un rap en el que encontrara ideas complejas y diferentes, que una canción de rock o reggae en el que percibiera mucha repetición.

“Cuando la canción no me engancha, empiezo a mirar los detalles. Cuando me engancha entro a un estado de euforia emocional, se me eriza la piel y a veces hasta lloro”..

Oídos abiertos

Escuchar, de todas formas, es una parte fundamental de quien se educa para ser músico. Se le llama entrenamiento auditivo y se usan toda clase de ejercicios y herramientas para desarrollar una agudeza como la de Puth con Courteney Cox (ver Paréntesis). “Yo trato de tener una escucha muy activa, sea de la música que sea. Me gusta estar siempre entrenando la parte auditiva”, anota Osorio.

“Cuando se empiezan a descifrar ciertos códigos o estructuras, uno empieza a apreciar más la música y se vuelve una parte del día a día”, dice el compositor colombiano James Díaz, quien estrena este fin de semana su obra Retro con la Filarmónica de Medellín. Para él, cada artista o compositor tuvo una intención diferente y por eso cree que uno debe “escuchar música con diferentes oídos, aunque parezca algo irreal”.

Díaz, quien está cursando el segundo año de un doctorado en Composición en la Universidad de Pensilvania, destaca que se trata de escuchar sin juzgar y dejarse llevar. “Tener la curiosidad de escuchar simplemente”. Por eso, la forma en la que escucha a Beethoven es diferente a como lo hace con The Beatles.

Y puro corazón

A pesar de que quienes hacen e interpretan sonidos sí le ponen un mayor nivel de atención a ciertos aspectos, en últimas tratan de disfrutarla porque sigue siendo su pasión, además de su trabajo.

“Aunque la escuche analíticamente, el disfrute no se va”, expresa Osorio. Es que quizá también para quienes han hecho de la música su forma de sustento, pero no necesariamente son músicos profesionales, las canciones están ligadas a algo más. “Son los recuerdos”, dice simplemente Gustavo Orozco, quien se hace llamar el Porteñito Criollo y a quien de pronto ha escuchado en los buses de Medellín.

A sus casi 72 años canta milongas, tangos, valses y pasodobles. Cada vez que escucha Caminito, y la canta haciéndole homenaje a la interpretación de Carlos Gardel, recuerda a su madre quien falleció hace ocho años. Ese tema era su favorito.

Él, autodidacta, lo interpreta de cuando en cuando en algún trayecto. Lleva pistas consigo en un pequeño parlante. “Como dice un tema por ahí: la canción recuerda lo que el tiempo olvida. Yo escucho temas y me acuerdo de mi niñez, mi juventud, mis hermanos”.

La música podrá susurrar notas o elementos, pero es claro que sobre todo es algo más grande que un deber o una labor. El arte hace su lugar y ayuda a interpretar las realidades de muchas formas diferentes.