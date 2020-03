Música para días inciertos

Qué Bello Es Vivir - El Kanka- canción de autor: recomendada por Pala



Zumbajam - Cimarrón-Joropo: recomendada por Cimarrón



Eso Va - ChocQuibTown - hip hop: recomend. por Bomby



¡Salte! - Alexis Play - hip hop: recomendada por Bomby



No Estamos Locos- Ketama-Nuevo flamenco: recomendada por Puerto Candelaria



If I Ever Feel Better - Phoenix-indie pop: recomendada por La Banda del Bisonte



Lloraré - Alain Pérez y Omara Portuondo-salsa cubana: recomendada por Puerto.



Carnavaliando - Marta Gómez- Canción de autor: recomendada por Victoria Sur



Ligia Elena - Rubén Blades y Willie Colón-salsa: recomendada por Pala



Beautiful Day - U2-rock : recomendada por La Banda del Bisonte



Daffodils - Mark Ronson y Kevin Parke-funk: recomendada por La Banda del Bisonte



¡Buena suerte capitán! - Alejo García-canción de autor: recomendada por Victoria Sur



Play - Aterciopelados y Ana Tijoux-rock alternativo: recomendada por Aterciopelados



La Leyenda del Tiempo - Camarón De La Isla-flamenco: recomend. por Cimarrón



Esto Vale Todo - Pala-canción de autor: recomendada por Victoria Sur



Alumbramiento - Victoria Sur-canción de autor: recomendada por Victoria Sur



Medias Nueves - Andrés Correa-canción de autor: recom. por Victoria Sur y Pala



This is Gozar - Herencia de Timbiquí- fusión del Pacífico: recomendada por Bomby



Easy Easy - King Krule - post-punk: recomendada por La Banda del Bisonte



Corazón Boomerang - Habana Abierta- nueva trova cubana: recomend. por Pala



And The Battle Begun - Rx Bandits- punk: recomendada por La Banda del Bisonte



Penitas de mi corazón - Cimarrón - joropo: recomendada por Cimarrón



Senderito de Amor - Puerto Candelaria - cumbia y bolero: recomendada por Puerto



¿Quién Dice? - Chelo-urbano, toques de cumbia: recomendada por Puerto Candelaria



Luz Azul - Aterciopelados - rock alternativo: recomendada por Aterciopelados



Estamos Melos - Bomby y Donkirap-dancehall y chirimía: recomendada por Bomby



Mi Vida Brilla - Aterciopelados- rock alternativo: recomendada por Aterciopelados



Soñemos un Bosque - Aterciopelados- rock alternativo: recomendada por Aterciopelados



Be Happy Happy - El Freaky, Akapellah, Nicolai Fella y Slow Mike-hip hop/dance: recomendada por Bomby



Ritmo Violento - ChocQuibTown y Alexis Play-dancehall: recomendada por Puerto Candelaria



Celebra la vida- Axel - pop latino: recomendada por Diego Galé.



Vivir Mi vida - Marc Anthony -salsa: recomendada por Diego Galé.



A Todos Ellos - Disidencia - punk rock: recomendada por I.R.A.



El Viaje - I.R.A. - punk: recomendada por I.R.A.