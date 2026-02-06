Natalia Jiménez vuelve a Medellín con tributo a su “primo” Yeison Jiménez y un renacer artístico

Sentada en el escenario del Teatro Astor Plaza, en Bogotá, Natalia no parece la artista que ha vendido 4 millones de álbumes o la ganadora del Grammy que todos conocen. Se muestra cercana y vulnerable. “Me pasé diez años encerrada en una casa y casi pierdo mi carrera. Perdí todo”, confesó con una honestidad que muchos no esperaban. Esa misma resiliencia la traerá de vuelta a Medellín el próximo 2 de mayo, donde se presentará en el Centauro Centro de Eventos para un concierto cargado de nostalgia tras la trágica pérdida de su gran amigo y colega Yeison Jiménez.

Para la cantante madrileña, que saltó a la fama en 2001 con La Quinta Estación y hoy es reconocida como una de las voces femeninas más importantes del pop en español, el inicio de su Gira Internacional La Jiménez no es solo una serie de conciertos por varios países, sino una prueba de que se puede recuperar el control de una vida tras años de abusos económicos y psicológicos.

“Valoro mucho tener a la prensa pendiente de lo que hago, valoro estar en un teatro para una rueda de prensa. Son cosas que muchos artistas dan por sentado, pero yo sé que de la noche a la mañana lo puedes perder”, comentó a EL COLOMBIANO. Esa gratitud se traduce en un espectáculo que ella misma describe como “chingón y perrón”, evocando su fama como “la española más mexicana”, pues en los últimos años su carrera se decantó hacia el género regional mexicano y la ranchera, camino que consolidó junto al fallecido Jiménez a través de su sencillo Pedazos, tema que ahora interpreta por el mundo para honrar su memoria.

El vacío dejado por un “primo”

Sin duda, el momento más emotivo de su encuentro con medios fue recordar a Yeison Jiménez. La tragedia del 10 de enero, cuando el artista caldense perdió la vida, dejó una herida abierta en Natalia. Se conocieron en el reality de Caracol La Voz Colombia gracias a una idea de la producción que quería juntar a los “dos Jiménez”. Natalia admite que al principio tuvo sus reservas por los prejuicios del género, pero él la conquistó de inmediato. “Nos caímos bien a la primera. Me imitó el acento español y nos reímos muchos. Ahí ya dije: ‘Primo, ahora eres como mi primo’”, recordó con nostalgia. Pero lo que empezó como una coincidencia de apellido terminó en una amistad genuina. “No queríamos hacer una canción por oportunismo saliendo del programa. Queríamos que fuera cuando estuviera buena la canción”, explicó. Entérese: Encontraron joyas y objetos personales de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo Ese momento llegó con Pedazos. Natalia compartió con orgullo que logró cumplirle a Yeison el sueño de llevarlo a México: “Él me decía: ‘un día la vamos a llevar a México y vas a ver’. Y se le cumplió. Los medios lo abrazaron y pudieron conocer la música regional colombiana; allá no saben que acá hay un amor profundo por este género”. Para la cantante, el reciente homenaje en el estadio El Campín fue necesario: “Necesitaba despedirme de él como Dios manda. Él no hubiera querido que estuviera llorando, aunque lo estoy, pero pude cerrar un ciclo. Vivió la vida como quiso, la celebró y la aprovechó al máximo”. En su gira por Colombia, Pedazos será un momento en que las voces de miles se unirán para honrar la memoria de su “primo”, como le decía.

La “española más mexicana”

La trayectoria de Natalia ha estado marcada por su resistencia. Mientras la industria la llevaba hacia la música urbana “porque era la moda”, ella protegió su integridad. Según recuerda, en la década pasada recibió presiones para cambiar de género musical, pero “zapatero a tus zapatos. Si el reguetón no me va a quedar bien, va a sonar a oportunidad del momento, para qué hacerlo. Yo soy cantante, soy sincera, voy a mi bola y el público agradece esa frescura de no ser como los demás”. Esa apuesta por la autenticidad la llevó a ser la primera mujer española inmortalizada en los murales del emblemático Salón Tenampa en Ciudad de México, compartiendo pared con figuras de la talla de Pedro Infante y Chavela Vargas. Es ese mismo respeto por la tradición el que traerá a Medellín, donde el público no solo escuchará sus éxitos pop como Creo en mí, Quédate con ella o Una mentira más, sino rancheras sinfónicas y boleros clásicos como El Triste. Lea también: El boom de los conciertos llevó a invertir $3 billones en los estadios colombianos, que recaudaron 100 millones de dólares en 2025 A sus 44 años, Natalia Jiménez celebra, como ella misma dice, su mejor momento. Sin discográfica, siendo su propia empresaria y rodeada de personas que quiere, hoy se siente plena. “Soy la artista que siempre quise ser: con el trapo divino, cantando canciones divinas y en paz”. Para los fans en Medellín, la cita del 1 de mayo será un reencuentro con una mujer que, tras perderlo todo, encontró en su voz la fuerza para volver a empezar. Natalia no solo regresa a Colombia. Vuelve a un país que siente como su casa y lo hace con la frente en alto.

