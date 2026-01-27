El último homenaje a Yesion Jiménez: estrenan el video de El Aventurero en el Cielo

La plana mayor de la música popular colombiana se juntó para rendir homenaje a Yeison Jiménez con la canción El Aventurero en el Cielo. El tema, que fue presentado en vivo por primera vez durante el homenaje póstumo que se realizó a mediados de enero en el Movistar Arena de Bogotá, ahora tiene video oficial.
El videoclip fue rodado el pasado domingo 18 de enero entre Llano Grande, Antioquia, y Pereira, y contó con la presencia de todos los artistas que hacen parte de esta colaboración histórica: Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, Alzate, Paola Jara, Arelys Henao, El Charrito Negro, Alexis Escobar & Alan Ramírez.
El rodaje, que tuvo una duración aproximada de seis horas, estuvo bajo la dirección de Julián Henao G. La jornada estuvo marcada por la emoción, el respeto y la hermandad. Entre los artistas se vivieron momentos de profunda conexión, compartiendo recuerdos, anécdotas y vivencias personales que cada uno tuvo con Yeison Jiménez, convirtiendo el set en un espacio de memoria y reflexión colectiva.