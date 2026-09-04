Nuevos lanzamientos musicales de la semana: Hamilton y Zaider, Altafulla y Luister La Voz con Manuel Turizo

La noche de los jueves se ha convertido en el momento favorito de los artistas para el lanzamiento de sus más recientes canciones, y miles y miles de nuevas canciones aparecen en las principales plataformas musicales.
Estos son algunos de los nuevos lanzamientos:
Altafulla presenta Hellokity, una canción que explora la intensidad de una conexión entre dos personas y esa sensación de encontrar en alguien una energía que no se repite con nadie más. Con una letra directa, el artista barranquillero habla de deseo, complicidad y atracción, en una historia donde los sentimientos y la sensualidad se encuentran.