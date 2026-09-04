Rusia pide reanudar reparación de helicópteros Mi-17 y cuestiona gestión de Petro: “No brindaron solución alguna”

En medio de cuestionamientos por el estado de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia se pronunció mediante un comunicado de prensa sobre la situación actual de estas aeronaves.
En el documento, la representación diplomática reiteró que Rusia siempre ha mostrado disposición para garantizar a las autoridades colombianas la reparación y el mantenimiento necesarios de estos equipos.
El comunicado también es directo y crítico con la administración del expresidente Gustavo Petro.
Según la Embajada, los intentos del Gobierno de Gustavo Petro por recuperar la operatividad de los helicópteros parados, recurriendo a contratistas de terceros países que no contaban con autorización, no resolvieron el problema. Y que, por el contrario, expusieron al Estado al riesgo de perder millonarios recursos y terminaron en procesos penales contra algunos de los involucrados.