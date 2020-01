Guía para ver los Grammy como un experto

Sarmiento considera que han cambiado las formas de producir, consumir y escuchar música y eso ha hecho que “estos premios sean más equitativos a pesar de que se pueda sentir que no, pero yo sí siento que con los años se ha visto una mayor apertura”, confiesa.

Muchas canciones se han cantado, bastantes premios se han entregado y con anécdotas como las que reseñan las estadísticas del Grammy, “Queen, Depeche Mode, Guns N’ Roses, Oasis o Journey, nunca ganaron uno”, o que en la categoría Álbum del año consiguieron el gramófono los sonidos alternativos de Arcade Fire en 2011, o Beck en 2015, cuando nadie lo creía. “Hasta yo me sorprendí en plena transmisión con esos dos galardones –cuenta Rafa Sarmiento , comentarista y analista mexicano del canal TNT–, la industria ha cambiado. No hubiera creído que Arcade Fire o Beck iban a ganar la categoría principal y a estrellas de pop mucho más masivas (Lady Gaga, Beyoncé, Ed Sheeran). Eso responde a la transformación de la industria del entretenimiento”.

Si no quiere perder detalle alguno aquí una guía para que esta noche disfrute los premios más importantes en la historia de la música.

Para hoy los nombres de los más nominados ya no son ni Adele ni Beyoncé ni Bruno Mars. Billie Eilish con 18 años, H.E.R con 22, Khalid con 21, Lil Nas X con 20 y Rosalía con 26 tienen las luces frente a ellos. Una nueva generación de artistas que traen sonidos novedosos con sus respectivas influencias, “son muy pocas las veces en la que algún nominado a mejor nuevo artista también lo está en la categoría principal (el caso de Billie Eilish ) y eso habla de un éxito aplastante. Es un nuevo orden que todos estamos descubriendo”, concluye Sarmiento.

1. La cantante Alicia Keys, por segundo año consecutivo, será la presentadora de la ceremonia de los Premios Grammy de este domingo.

2. Son 84 categorías pero en la ceremonia que se verá por televisión se entregarán de 9 a 11 premios: Los restantes se darán en un evento previo.

3. Son 4 premios, según los organizadores, los más importantes de la noche: Grabación del año (que se entrega al artista y los productores e ingenieros de una canción), Álbum del año (que se da al mejor disco), Canción del año (para el compositor) y Mejor nuevo artista. Estas categorías ampliaron sus nominados de cinco a ocho desde 2019.

4. La ceremonia se realizará este domingo 26 de enero a partir de las 8 de la noche en el Staples Center de los Ángeles. A los invitados se les sugiere llegar dos horas antes.

5. Este año se verán los espectáculos de Camila Cabello, Jonas Brothers, Rosalía, Run-D.M.C, Aerosmith, homenajeados como Persona del año 2020 y que harán un mix de sus grandes éxitos, Billie Eilish, Ariana Grande, Demi Lovato y Blake Shelton con Gwen Stefani.

6. Colombianos: Los únicos nacionales ganadores de este premio anglo han sido Shakira, Carlos Vives y Juanes. Este año aspiran J Balvin, Maluma y Sebastián Yatra.

7. La ceremonia se verá en Colombia con doblaje y comentarios en español por TNT y en idioma original por TNT Series.

8. La cantante Lizzo aspira a ocho Grammys este año, le siguen Billie Eilish y el rapero Lil Nas X con seis.

9. La estatuilla pesa 3 kilos, quien gane se debe quedar con ella, no la puede ni vender ni subastar (algo similar pasa en los Oscar)

10. No hay una cifra oficial ni reciente que entregue la Academia de la Grabación sobre el número exacto de votantes. Lo que si confirman desde los Grammy es que quienes votan no lo pueden hacer sino en 15 categorías (de las 84) que se dividen por géneros (rock, pop, hip hop, etc.) más las cuatro principales. Los votos se tabulan por la firma de contabilidad independiente Deloitte.

11. Sin fotos en backstage: La Academia de la Grabación prohibe que los artistas o sus equipos de trabajo hagan grabaciones o tomen fotos tras bambalinas en plena ceremonia.

12. Cuando termine la transmisión, los artistas están invitados a un afterparty en Los Ángeles Convention Center para seguir celebrando.

13. Dos días después de los Grammy se celebrará la carrera del 38 veces nominado y siete veces ganador: Prince. En este homenaje, que se televisará luego, participará Juanes, Alicia Keys, John Legend y Chris Martin de Coldplay, entre otros.

14. 31 de enero: será la fecha de los premios Grammy en 2021.