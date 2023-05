El artista canadiense The Weeknd, de 33 años, tiene un recorrido musical importante que ha construido en la última década.

Canciones como The Hills, Blinding Lights, Save your tears, Starboy y colaboraciones innolvidables con Lana del Rey, Calvin Harris, Ariana Grande, Post Malone, Doja Cat y Daft Punk, serán el legado que dejará el artista, quien se despedirá de su personaje musical para dedicarse a otras facetas que explorará.

Abel Tesfaye, nombre real del intérprete, aseguró en una entrevista con W Magazine que quiere explorar nuevas facetas, mientras hablaba de su nuevo proyecto como Tedros en su papel en la serie The Idol, que se estrenará en junio en la plataforma de HBO.

“Estoy pasando por un camino catártico en este momento. Estoy llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Temporalmente. Definitivamente, estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”, aseguró el artista.