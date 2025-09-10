x

V de Vinilo, el nuevo grupo musical que reúne las voces de reconocidos actores y cantantes colombianos

Cinco cantantes y actores colombianos hacen parte de este nuevo proyecto musical que se presentará en Medellín por primera vez el próximo 18 de septiembre.

  • V de Vinilo se ha presentado en Cali y Bogotá. FOTO Cortesía V de Vinilo
María José Chitiva Londoño
Tendencias

10 de septiembre de 2025
Karoll Márquez, Carlos Montaño, Alejandro González, Juan Manuel Medina y Juan Manuel Mendoza son los integrantes de V de Vinilo, la nueva agrupación que le da vida a los clásicos que van desde el pop hasta la balada en un espectáculo donde la protagonista es la nostalgia.

Lea: Altavoz 2025 confirma 53 bandas: esta es la programación por días del festival en Medellín

Los artistas, algunos de ellos reconocidos por otros proyectos musicales o por su trabajo en la televisión colombiana, también recordados por su participación en Hombres a la Plancha, un formato de teatro musical que en años anteriores visitó las principales ciudades del país, entre esas Medellín.

Nosotros queremos grabar discos, videos, tener una cercanía mucho más grande desde la música. Entonces decidimos que este proyecto se expandiera más y básicamente fue eso lo que nos motivó a crearlo. Queríamos que el repertorio y el sonido fueran más amplios. O sea, poder abarcar sonidos más contemporáneos, canciones más actuales”, explica Karoll Márquez, actor y cantante cartagenero.

Este nuevo proyecto, además de destacarse por la amistad que une a estos cinco cantantes, lo hace especial la libertad creativa, y la diversidad de voces y talentos que lo conforman. Juan Manuel Medina, reconocido por ser el vocalista de la banda de pop Mojito Lite, asegura que “es un espacio en el que, a pesar de que cada uno tiene una carrera y es diferente del otro, podemos ser diferentes, pero seguros. Creo que esa es la característica más grande”.

Por ejemplo, Karoll y Juan Manuel Mendoza vienen de la televisión, han participado en producciones como La esclava blanca y A corazón abierto, respectivamente. Carlos Montaño hace parte del dúo Siam y Alejandro González de la banda de tropipop Bonka.

Y así como sus trayectorias son distintas, su repertorio también es así de variado. V de Vinilo se presentará por primera vez en Medellín el próximo 18 de septiembre en la Universidad de Medellín y desde ya sus integrantes mencionan que las sorpresas del show serán varias.

Karoll y Juan Manuel aseguran que si una palabra puede describir el sonido de su propuesta es “ecléctico”. “Suena a todo. Suena a rock, suena a flamenco, suena a pop, suena a salsa, suena a merengue, suena a muchas cosas”, menciona Medina. Además, que en el concierto se incluyen algunas de las canciones de las diferentes carreras: algunas de Márquez como solista, unas Mojito, otras de Siam, porque finalmente el objetivo de esta “boy band” es contar su propia historia.

En cuanto a la capital antioqueña, ambos afirman que es uno de sus escenarios: “Me encanta cantar en Medellín. Porque la gente canta, porque la gente vibra con ese tipo de canciones, porque el Teatro Universidad de Medellín nos trae muy buenos recuerdos. Porque cada vez que hemos ido ahí, nos ha ido muy bien”.

Aunque no son muchos los spóilers de su concierto en la ciudad, lo que sí aseguran es que los asistentes “van a ver cinco manes muy amigos, cantando canciones que hacen parte de su vida, pasándola muy bien, cantando de todo y haciéndolo bien”. Las entradas están disponibles en Boleta en Línea.

