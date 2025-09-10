x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Peluquera fue condenada por causarle la muerte a Laura Sofía Amaya haciéndole una supuesta liposucción

La estilista fue declarada responsable del delito de homicidio culposo por hacerle un supuesto procedimiento estético a una joven de 23 años sin contar con estudios de medicina.

  • En medio de la “intervención irregular”, la joven Laura Sofía Amaya convulsionó y fue trasladada de urgencias a un centro médico, donde falleció. FOTO: Cortesía
    En medio de la “intervención irregular”, la joven Laura Sofía Amaya convulsionó y fue trasladada de urgencias a un centro médico, donde falleció. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
10 de septiembre de 2025
bookmark

Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera que prestaba sus servicios en un salón de belleza en la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá, escuchó este miércoles de voz de un juez penal de conocimiento de Bogotá el sentido de fallo condenatorio en su contra por la muerte de una de sus clientas el 15 de septiembre de 2023.

Ese día, Laura Sofía Amaya, una joven de 23 años, llegó al salón de belleza con la intensión de realizarse una cirugía estética; sin embargo, el lugar no estaba acreditado para realizar estos procedimientos ni ningún otro servicio de salud.

Pese a ello, Celeita “sin contar con estudios de medicina ni la experiencia requerida, comenzó a realizar un procedimiento de liposucción” a Amaya para extraerle grasa del cuerpo, según la investigación realizada por la Fiscalía.

En medio de la “intervención irregular”, como lo describió el ente acusador, la joven convulsionó y fue trasladada de urgencias a un centro asistencial –Policlínico del Olaya–, donde finalmente falleció de un paro respiratorio.

Lea aquí: Falso médico colombiano fue capturado en Nueva York por dejar a una paciente con muerte cerebral

Una amiga de la víctima le contó en su momento al diario El Espectador, que otras amigas les habían recomendado a “la cirujana Brenda Gissel Celeita Angarita” quien prestaba sus servicios en la clínica Revovvastyle Spa. Allí, esta se les presentó como una “médica esteticista especializada”.

Nos aseguró de que no había ningún riesgo, y hasta nos mostró varios de sus resultados. Su discurso nos dio confianza”, dijo la mujer.

Por estos hechos, la peluquera fue declarada responsable del delito de homicidio culposo. En octubre se conocerá la pena que deberá cumplir por la muerte de su clienta.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida