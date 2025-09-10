Peluquera fue condenada por causarle la muerte a Laura Sofía Amaya haciéndole una supuesta liposucción

Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera que prestaba sus servicios en un salón de belleza en la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá, escuchó este miércoles de voz de un juez penal de conocimiento de Bogotá el sentido de fallo condenatorio en su contra por la muerte de una de sus clientas el 15 de septiembre de 2023.
Ese día, Laura Sofía Amaya, una joven de 23 años, llegó al salón de belleza con la intensión de realizarse una cirugía estética; sin embargo, el lugar no estaba acreditado para realizar estos procedimientos ni ningún otro servicio de salud.