Así reaccionó la prensa venezolana tras la derrota por el Mundial 2026: “Colombia humilla y hunde las esperanzas de Venezuela”

El partido de Colombia contra Venezuela, por las Eliminatorias al Mundial 2026, significaba una oportunidad para que La Vinotinto fuera partícipe de una Copa del Mundo. Sin embargo, el sueño quedó frustrado tras los 6 goles que recibió por parte de la Tricolor en el Estadio Monumental de Maturín, en Monagas.
La decepción fue de tal magnitud que hasta Tomás Rincón, centrocampista venezolano, dijo ante los medios de su país que este fue su último partido con la selección en Eliminatorias a un mundial.
“Me siento muy orgulloso y honrado de haber sido parte durante tanto tiempo de este sueño... pero a veces no se puede lograr lo que uno quiere”, aseveró Rincón, quien parecía visiblemente afectado.