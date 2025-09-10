x

Así reaccionó la prensa venezolana tras la derrota por el Mundial 2026: “Colombia humilla y hunde las esperanzas de Venezuela”

La Vinotinto perdió la única oportunidad que tenía de jugar un mundial tras el partido contra la Tricolor (6-3).

    De esta manera reaccionó la prensa de Venezuela tras la derrota de la selección contra Colombia por la clasificación al Mundial 2026. FOTOS: Capturas de pantalla
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

10 de septiembre de 2025
bookmark

El partido de Colombia contra Venezuela, por las Eliminatorias al Mundial 2026, significaba una oportunidad para que La Vinotinto fuera partícipe de una Copa del Mundo. Sin embargo, el sueño quedó frustrado tras los 6 goles que recibió por parte de la Tricolor en el Estadio Monumental de Maturín, en Monagas.

La decepción fue de tal magnitud que hasta Tomás Rincón, centrocampista venezolano, dijo ante los medios de su país que este fue su último partido con la selección en Eliminatorias a un mundial.

“Me siento muy orgulloso y honrado de haber sido parte durante tanto tiempo de este sueño... pero a veces no se puede lograr lo que uno quiere”, aseveró Rincón, quien parecía visiblemente afectado.

Contrario a Venezuela, el equipo de Bolivia logró pasar al repechaje desde su último mundial en 1994 (hace 31 años), lo que ha llenado de orgullo a sus habitantes tras ganarle a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto, situado a una altitud de 4.088 sobre el nivel del mar.

Pero, ¿cómo reaccionó la prensa venezolana tras la derrota contra Colombia por el Mundial 2026?

Algunos medios de comunicación titularon con desilusión la única esperanza perdida que La Vinotinto tenía para llevarse una copa del mundo.

El Meridiano tituló lo siguiente: “Eliminatorias: Colombia humilla y hunde las esperanzas de Venezuela”

La Patilla compartió una publicación del técnico Richard Pérez Monzón, quien dirigió a la selección entre 2001 y 2007: “Venezuela eliminado sin pena ni gloria, demostrando que el proceso se sostuvo por el formato benevolente de otorgar 7 opciones clasificatorias y una ineficiente capacidad para jugar al juego que se llama fútbol, en el campo como en la pizarra técnica. La Vinotinto no apareció. Hemos sido testigos de una vergüenza histórica que nunca será olvidada”, escribió Pérez.

Entérese: “Fue el peor partido de Mier. Era un manojo de nervios”: Óscar Córdoba cuestionó a Kevin Mier, ¿debe ir al Mundial?

Y agregó: “La Vinotinto y su identidad irreverente nunca apareció en todo el proceso y hoy se consumó el capítulo final. Venezuela mastica su dolor. Lloro en silencio y a solas. El Mundial ES de FÚTBOL, no es el mundial de actitud emocional, sino de saber jugar al fútbol y esa fue la gran deuda de nuestra selección”.

La Corporación Venezolana de Televisión (VTV), una estación de televisión estatal con sede en Caracas, tituló lo siguiente: “Venezuela se despide del sueño mundialista al caer ante Colombia”.

El Impulso informó que la mayoría de los jugadores de Venezuela prefirieron no dar declaraciones finalizado el partido con la Tricolor: “Jugadores de La Vinotinto desilusionados por no alcanzar el repechaje mundial”, se lee en el titular del medio.

Reacciones de comentaristas deportivos

Siga leyendo: Estos son todos los récords que dejó la goleada 6-3 de Colombia a Venezuela en Maturín

