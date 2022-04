El 2022 promete ser un gran año para Harry Styles. Después de construir un nombre como solista con sus discos anteriores, “Sign of the Times” (2017) y “Fine Line” (2019), Styles empieza los lanzamientos de su nuevo disco “Harry’s House”, que saldrá completo el próximo 20 de mayo. El primer sencillo lo publicó este viernes, con video incluido y se llama As It Was.

Aunque la música de la nueva canción conserva la sensación divertida y pegajosa de otros éxitos como Watermelon Sugar, dentro del género brit pop, la letra de As It Was es más melancólica y explora la tristeza que rodea el fin de una relación amorosa. La soledad, el vacío y la necesidad de adormecer la realidad son las emociones que transmite el músico, pero la melodía contrasta como dando un punto optimista a la ruptura. Al principio de la canción se puede escuchar la voz de su ahijada Ruby Winston, hija de Ben Winston, el productor ejecutivo de The Late Late Show With James Corden.

El video fue dirigido por la ucraniana Tanu Muino, a quién Styles alabó por continuar con su trabajo a pesar de que en medio de la filmación estalló la guerra en su país. En el clip, el músico mantiene su exploración estética con relación a la moda sin género y se le ve más en contacto con el baile, un arte al que le huía en su primera etapa en One Direction.