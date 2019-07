El nuevo capitán que guiará al Museo Universitario de la U. de A.

¿Cómo piensa el museo contemporáneo?

“Como instituciones con experiencias complejas y que hagan conexiones artísticas para hacer cruces de conocimiento”.

¿Qué retos cree que tienen los museos?

“Uno de ellos es pensar en cómo seguir formando públicos con asistencia real, que haya una experiencia mediada por dispositivos pero que el espectador pueda asistir a un museo. Estoy convencido de que la tecnología es pera crecer sin perdernos en lo virtual”.

¿A quién le gustaría colgar en su casa?

“Me encantaría tener a Delcy Morelos. También tengo una manía y me parece bonita: me gusta mucho ese tipo de artista joven que empieza a crear, no se percata de su potencial creador y que todo el tiempo está allí. Ese es el que más me interesa”.