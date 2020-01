Parásito, la película surcoreana que invadió al mundo

Algunas de las películas y series ganadoras en los Globos de Oro se pueden ver en línea o en salas: Los cinco episodios de Chernobyl y las dos temporadas de diez capítulos de Succession están en HBO GO; la serie The Crown se puede ver por Netflix; The Act y Ramy están disponibles en Hulu; la cinta La voz más alta se ve por Showtime y algunos proveedores como Roku, Amazon Prime Video y Apple Tv. Actualmente está en cartelera Judy, que hizo que Renée Zellweger se quedara con la estatuilla a Mejor actriz, y este jueves se estrenará Parásito en las principales salas del país.