Minuto a minuto | Premios Oscar 2020, Brad Pitt es el primer ganador

Nunca había recibo un Oscar como actor, Brad Pitt había ganado un premio por producir 12 años de esclavitud y esta noche fue la suya.

El actor nacido en Oklahoma había sido nominado 7 veces al Oscar desde 1996 hasta hoy. Pitt, de 56 años recibió su primera estatuilla dorada como actor compitiendo con un grupo de leyendas de Hollywood como Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino y Joe Pesci, los cuatro ya habían conseguido un Oscar pero particularmente llevaban muchísimos años sin entrar a las quinielas de estos galardones: Tom Hanks llevaba 19 años sin nominación, Anthony Hopkins 22, Al Pacino 27 y Joe Pesci 29.

“Esto se trata de Quentin Tarantino, original y único, la industria del cine no sería tan buena sin él”, dijo el actor al recibir el premio y se lo dedicó a sus hijos, además de saludar a todos los dobles, dado que su papel en Once upon a time... in Hollywood es el de un doble de acción en la industria más famosa del cine.