Bowie, fallecido el 10 de enero de 2016 a causa de un cáncer a los 69 años, es uno de los músicos más influyentes y con más ventas del siglo XX, desde su éxito “Space Oddity” en 1969.

Entre las canciones y álbumes de referencia de este artista camaleónico, en constante reinvención, figuran “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” y “Aladdin Sane”, y éxitos como “Let’s Dance”.

Aunque París desempeñó un papel menos importante en la vida de Bowie que Londres, Berlín o Los Ángeles, la cultura teatral francesa de vanguardia influyó en su estilo visual.