Así narró EL COLOMBIANO en 1985 la noche en que Willie Colón terminó en la cárcel en Medellín

Sillas metálicas volando como proyectiles. Lámparas disparadas contra el vacío. Golpes, piedras, caos y terror. La noche del 5 de septiembre de 1985, el Coliseo Iván de Bedout de Medellín dejó de ser escenario deportivo para convertirse en campo de batalla. En el centro de la tormenta quedó Willie Colón, el salsero al que apodaban el “Malo del Bronx”, una figura que ya era leyenda viva de la salsa brava.
Eran tiempos convulsos en la ciudad. Medellín comenzaba a sentir el estremecimiento de los carteles y la violencia que años después se desbordaría en sangre y llanto. Aquella noche, lo que prometía ser una fiesta de salsa dura —de esas que retumbaban de cuadra en cuadra en las comunas y que marcaban el pulso juvenil— terminó reducida al eco en clave de las palmas impacientes de más de 9.000 personas que asistieron al concierto que nunca fue.
El cartel musical tenía como protagonista a Willie Colón y su orquesta. El trombonista neoyorquino, que había hecho de la calle y del barrio una épica sonora —como si cada disco fuera un capítulo de El Malo—, pasó de ser ídolo a convertirse en problema de orden público. La noche avanzó y el descontento se extendió más allá del coliseo, salpicando barrios periféricos con la frustración de un público que se sintió plantado.