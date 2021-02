Estas son las películas de cartelera en los cines de Medellín

Satrapi dice que, aunque Marie Curie no hizo parte de ningún movimiento feminista, “es una feminista factual, de acciones. Eso quiere decir que no es suficiente hablar. Ella estaba concentrada en su ciencia, era lo único que quería hacer y no le importaba nada más. No es algo que yo haya inventado, lee su diario y esa es la conclusión a la que llegas”. Todo eso esta plasmado en la cinta y se relaciona con esa experiencia: “en mi vida no creo mucho en las palabras, creo solo en la experiencia y las acciones”.