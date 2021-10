Abdulrazak Gurnah no estaba en la lista de nadie para ganar el premio Nobel de Literatura 2021. Ni siquiera en la de él. Cuando lo llamaron pensó que era una broma, así que se conectó en vivo para seguir la ceremonia y escuchar el nombre del ganador. Entonces creyó: era el suyo, de verdad.

Es de Tanzania, ese país que queda en la costa este de África Central. Mire hacia el lado derecho del mapa, justo ahí en la mitad donde se entra la tierra. Nació en la isla de Zanzíbar hace 72 años, 73 el 20 de diciembre. Ese lugar, sin embargo, lo dejó en 1968, cuando llegó a Reino Unido para estudiar y también huir de la violencia política y la represión que sufrían los zanzibaríes de origen árabe.

Desde la Academia explicaron el porqué de su elección: “Por su experiencia inflexible y compasiva de las consecuencias del colonialismo y la difícil situación de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes”. Gurnah escribe del desarraigo, la migración y los efectos del colonialismo. En sus libros aparece desde una mujer negra migrante creciendo en una Inglaterra racista de los años 50 hasta parejas de diferentes comunidades o un refugiado que finge no hablar inglés para que le den asilo. El nuevo Nobel de Literatura personaliza la historia, pone nombres a hechos históricos y a traumas colectivos.

Escribe en inglés, aunque su lengua materna es el suajili. Empezó a escribir cuando tenía 21 años, recién llegado a Inglaterra. En una entrevista a The Guardian explicó hace tiempo que la escritura fue, sobre todo, algo con lo que se tropezó por accidente. Tuvo que ver, dijo en ese momento, con “la abrumadora sensación de extrañeza y diferencia que sentía allí”.

Su primera novela fue Memory of Departure, que publicó 20 años después, en 1987. Le siguió Pilgrims Way y Dottie. Las tres son sobre las experiencias de los inmigrantes en el Reino Unido. Paradise, no obstante, fue la que le dio el reconocimiento. La publicó en 1994 y se ambienta en el África Oriental colonial durante la Primera Guerra Mundial. Y la lista sigue. Tiene 10 novelas y muchos ensayos, y las temáticas giran sobre sus mismos intereses (tanto el periodo colonial como los movimientos migratorios actuales): Afterlives, la más reciente, publicada el año pasado, cuenta la historia de un niño vendido a las tropas coloniales alemanas.

“Solo quiero escribir con la mayor veracidad posible y tratar de decir algo noble”, dijo el escritor en una entrevista en 2016.